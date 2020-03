Xandro Schenk nog een jaar langer bij FC Twente

Schenk heeft in zijn contract staan dat zijn huidige verbintenis automatisch wordt verlengd als hij twintig wedstrijden heeft gespeeld dit seizoen. Schenk staat op 21 duels. Enige voorwaarde is wel dat dit contract alleen voor de eredivisie geldt.

Schenk is bezig aan zijn tweede seizoen bij FC Twente. In zijn eerste jaar kwam hij onder trainer Marino Pusic nauwelijks aan spelen toe. Dit seizoen was hij lange tijd verzekerd van een basisplaats. In die tijd was hij aanvoerder. Maar sinds de winterstop zit hij voornamelijk op de bank, omdat trainer Gonzalo Garcia de voorkeur gaf aan het centrale duo Peet Bijen/Julio Pleguezuelo.