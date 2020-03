Zeer strikte regels voor fans FC Twente: verbod op licht, muziek, roken en alcohol

In alle vrijheid een potje voetbal kijken zit er voor de fans van FC Twente namelijk niet in zaterdag. Niet alleen is het duizendtal fans verplicht om met per supportersbus naar Arnhem af te reizen. Ook zijn de restricties vanuit Vitesse dermate strak, dat er voor de Twentse voetballiefhebber weinig ‘vrije ruimte’ overblijft.

Lampen uit

Allereerst dienen alle supportersbussen zich in verschillende clusters op een bepaald tijdstip te melden op verzorgingsplaats De Brink. Dat ligt aan de A50 vlak onder Apeldoorn. Daar krijgen de fans pas hun wedstrijdticket. Vanaf dat moment geldt er een verbod op het nuttigen van alcohol. Ook moeten lampen en harde muziek vanaf dat moment uit zijn in de bussen.

Binnenstad

In het supportersvak en rondom het stadion mag er ook geen alcohol worden genuttigd. In het GelreDome geldt daarnaast een algeheel rookverbod. Supporters die voorafgaand aan het duel zaterdagmiddag in de Arnhemse binnenstad een bezoekje aan een terras of kroeg willen maken, komen bovendien bedrogen uit. Fans van FC Twente zijn niet welkom in het centrum voorafgaand aan het duel.