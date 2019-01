Zekhnini: ‘Er is geen andere optie dan kampioen worden’

Die demarrage van hem…dat achteloos doorschakelen van de vierde naar de vijfde, zesde versnelling: dat zie je maar zelden op de velden. Tegen NEC begon hij twee keer op de eigen helft te lopen en pas toen hij de armen in de lucht gooide na een doelpunt, zagen de tegenstanders ‘de Noorse roadrunner’ weer van dichtbij. Als je een speler een vleugelfitser mag noemen, dan is hij het wel: Rafik Zekhnini, een TGV op noppen. „Geef me een paar meter en er is geen verdediger die me bij kan houden”, zegt hij. „Ik ben met die snelheid geboren.” Maar het is niet alleen talent. „Ik heb er later ook veel op getraind, omdat ik besefte dat het een wapen zou kunnen worden.”