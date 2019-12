Zekhnini trefzeker in tweede elftal FC Twente

Podcast ‘Waarom kan dit wel tegen Ajax?’

13:45 ENSCHEDE - Wat een weekend was het weer. FC Twente dacht heel even dat het kon stunten tegen het superieure Ajax en Heracles stoomde gewoon door, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Fardau en Leon hebben dan ook weer genoeg te bespreken in de podcast die op een niet alledaagse manier tot stand kwam.