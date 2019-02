ColumnENSCHEDE - Het doekje bij Sparta was zo klein dat ik pas later op de foto's zag, dat er iets van 'KNVB-maffia' en 'Twente-maffia' op stond. Als ik dat lees heb ik altijd zoiets van: je weet al meer dan een half jaar op welke dag FC Twente op bezoek komt en dan ben je net zo creatief en voorspelbaar als het voetbal dat de Tukkers ooit onder Alfred Schreuder speelden.

Bij AZ dingen die paar lieden, die voor wat sfeer proberen te zorgen, al jaren naar de originaliteitsprijs met hun 'Twente waar is je cente'. Ik zou willen dat ze dat ook eens zouden vragen aan de slachtoffers van Dirk, hun voormalige voorzitter, die in die kringen nog altijd als een knuffelbeer wordt gezien. Die gedachte is net zo kinderachtig natuurlijk, maar nu weet ik het wel dat FC Twente FC Rente is.

Reacties op voetbalsites

Puur uit nieuwsgierigheid kijk ik wel eens bij de reacties op voetbalsites als het over Twente gaat en ook zonder een wetenschapsdiploma kun je daar vrij makkelijk een patroon uithalen: ook al gaat het over de gebroken teennagel van Tim Hölscher, binnen drie berichten heeft een anonieme tikduivel iets opgetikt over het opdoeken van die boevenbende uit Enschede en dat wordt dan gevolgd door een stuk of 345 rioolberichten, waarbij het niveau van Temptation Island verheffend is. Over het leed van Hölscher geen letter meer.

Supporters

En de Twente-supporters ondertussen maar zingen: 'We zijn gehaat en asociaal, wij zijn de mooiste club van allemaal'. Nou hoeven we vooral geen medelijden te hebben met een club, die er zo'n puinhoop van maakte, maar zelfs de grootste haters zullen moeten erkennen dat de supporters een speciale club van Twente maken. Ik las ergens dat er vorige week 80 fans van Vitesse in Groningen waren.

Lege plekken

Quote Zelfs de grootste haters weten heel goed dat FC Twente een speciale club is Leon ten Voorde 80... Twente heeft er dinsdagmiddag in Almelo bij een wedstrijd van het tweede al 45 in het uitvak. Die wedstrijden van Emmen en Excelsior live op tv... Al die die lege plekken bij Utrecht-PSV en Fortuna, dat na 18 jaar zo smachtte naar de eredivisie... Maandagavond zijn er zo'n 400 supporters van Twente bij een wedstrijd tegen de beloften van PSV. De clubs in de eerste divisie weten niet wat ze overkomt als Twente langskomt. Overal zitten de Tukkers: links rechts, aan de overkant. Het is Feyenoord in het klein.

Promotie

In Voetbal International stond deze week dat 'een titel niet alleen belangrijk is voor de regio Twente, maar ook waardevol voor de eredivisie die financieel stilstaat en deelname van de vierde achterban van het land goed kan gebruiken. Promotie zou het hele Nederlandse voetbal een dienst bewijzen.’