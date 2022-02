Zelfs doelman Unnerstall is zichzelf niet op bezoek bij Ajax

FC Twente Vrouwen strikt nieuwe hoofdtrai­ner voor volgend seizoen

ENSCHEDE - Joran Pot is met ingang van het nieuwe seizoen de hoofdtrainer van FC Twente Vrouwen. De 33-jarige Pot is sinds 2015 trainer bij PEC Zwolle Vrouwen en volgt vanaf komende zomer Robert de Pauw op in Enschede.

26 januari