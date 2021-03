Zerrouki staat er goed op in Algerije na eerste basisplaats

Zerrouki had vorige week al zijn eerste minuten voor Algerije gemaakt, maar dat was als invaller tegen Zambia. Maandagavond stond hij in één elftal met de grote sterren van het land Riyad Mahrez (Manchester City) en Ismaël Bennacer (AC Milan). Algerije, dat zich al geplaatst had voor de Africa Cup, won eenvoudig en in de media en op social media was er veel lof voor het spel van Zerrouki, de 23-jarige middenvelder van FC Twente.