Zielloos FC Twente levert een wanprestatie

Het was al diep in de blessuretijd toen er zowaar wat adrenaline opkwam bij de spelers van FC Twente. Eindelijk kolkte het even, eindelijk ontdooiden de matte bezoekers wat en beten ze eens van zich af. Het vervelende was alleen dat de agressie naar boven kwam op het verkeerde moment, na een opstootje bij de zijlijn. De wedstrijd was in die fase al verloren en met voetbal had het allemaal niets te maken. Maar wat had dat wel, op een kille avond in De Koel, waar de matige thuisploeg een reddingsboei kreeg toegeworpen van een opponent die voetbalde zonder doel. Zonder ziel ook.