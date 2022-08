Zien! Zo reisde FC Twente in 1973 af naar Belgrado: schaken in het vliegtuig, rokende medepassagiers

FC Twente in EuropaENSCHEDE/BELGRADO - Het is 7 maart 1973 als FC Twente naar het toenmalige Joegoslavië vliegt. De bestemming is net als bijna 50 jaar later Belgrado. Op social media deelt FC Twente beelden van de reis naar Belgrado en delen van de wedstrijd tegen OFK Belgrado. Leuk detail: het thuisshirt van dit seizoen is een knipoog naar begin jaren ‘70.

Het zijn beelden die we tegenwoordig niet vaak meer zien. Passagiers stappen aan de achterkant van het vliegtuig in. Spelers schaken of doen een kaartspel om de tijd in het vliegtuig te doden. Een medepassagier steekt zelfs een sigaar op. De manier van juichen van Jan Jeuring is klassiek als hij uit een rebound de 2-2 maakt.

Grote namen in 1973

Jeuring is één van de namen in de opstelling van FC Twente in het duel met OFK Belgrado. Hij is één van de illustere namen. De opstelling van de Tukkers voor het duel in het Omlandinski Stadion kent naast Jeuring grote namen als Piet Schrijvers, Epy Drost en Kick van der Vall. Ook de gebroeders Willy en René van de Kerkhof kwamen in actie, net als Theo Pahlplatz.

Het is voor de club en fans te hopen dat FC Twente over twee dagen met een beter resultaat van het veld stapt dan in 1973. Hoewel Kick van der Vall en Jan Jeuring scoorden, was het Nino Zec die met drie doelpunten de thuisploeg aan een overwinning hielp. Twee weken later won Twente in eigen huis met 2-0 van de Oost-Europeanen.

Opstelling FC Twente

Piet Schrijvers; Willem de Vries, Kick van der Vall, Theo Pahlplatz, Kalle Oranen; René Notten, Willy van de Kerkhof, René van de Kerkhof; Jan Jeuring, Kees van Ierssel (13. Benno Huve > 60. Eddy Achterberg), Epy Drost.