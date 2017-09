Zo vaak stond FC Twente onder Heracles in aanloop naar de derby

Het is pas de vierde keer in de historie dat FC Twente voor aanvang van de Twentse derby in de eredivisie onder Heracles Almelo staat. Al is de laatste keer niet lang geleden. Op 15 januari 2016 gingen de Almeloërs als nummer vier naar nummer voorlaatst FC Twente. Dankzij doelpunten van Chinedu Ede (twee), Hakim Ziyech en Hidde ter Avest wonnen de Enschedeërs met 4-0. Daardoor klom de ploeg op basis van een minder slecht doelsaldo over SC Cambuur heen naar plek zestien.

Sterke reeks Twente

Die 4-0 zege van de thuisploeg past in de sterke thuisreeks van FC Twente tegen de buurman uit Almelo. Van de laatste tien thuisduels in de eredivisie tegen Heracles Almelo won de club in het rood er liefst negen. In zes van die duels hield de thuisploeg de nul.

De laatste drie eredivisiewedstrijden op bezoek bij FC Twente scoorde Heracles Almelo niet. De laatste keer dat de zwart-witten wél doel troffen, was op 17 januari 2014. Mark Uth, tegenwoordig spits van Bundesligaclub Hoffenheim, was destijds trefzeker.

Heracles wacht ondertussen al vijftien uitduels in de competitie op een clean sheet. Slechts twee keer in de clubhistorie (18 in 1964 en 28 in 2011) bleven de Almeloërs meer opeenvolgende uitwedstrijden zonder tegentreffer.

De ploeg van trainer John Stegeman kan dan weer vertrouwen putten uit het feit dat het een tegenstander treft die in de gehele historie nog nooit zo slecht aan het seizoen begon. Het is voor het eerst dat FC Twente vijf van haar eerste zes wedstrijden in de eredivisie verloor.

Comeback 'kids'

Wat ook in het voordeel van de Almeloërs spreekt: alleen PSV (tien keer) kwam dit seizoen vaker dan Heracles Almelo (acht keer) tot scoren in de tweede helft. Afgelopen weekeinde nog legde Heracles Roda JC in de extra tijd over de knie en eerder in het seizoen bogen de Almeloërs al een achterstand tegen Ajax (0-1) om in een zege (2-1). Tegen Feyenoord herhaalden de Heraclieden dat kunststukje bijna: na een 0-3 achterstand kwam Heracles terug tot 2-3, om uiteindelijk met 2-4 te verliezen. Maar FC Twente is dus gewaarschuwd. Bovendien: geen enkele ploeg kwam dit seizoen minder vaak tot scoren in de tweede helft dan FC Twente (twee keer).

Belangrijke spelers

Aan beide kanten staan spelers die niet veel minuten nodig hebben om belangrijk te zijn voor hun ploeg. Hoewel Michael Liendl slechts 330 speelminuten in actie kwam, creëerde hij deze competitie de meeste kansen voor FC Twente (twaalf). Bovendien veroverde van alle veldspelers van Twente alleen Danny Holla (25 keer) vaker de bal dan de Oostenrijkse middenvelder (22 keer).

Aan Almelose zijde was Reuven Niemeijer in 331 speelminuten direct betrokken bij drie competitietreffers (twee goals, één assist). Dat zijn er net zoveel als in de 610 minuten die hij vorig jaar in actie kwam. Toen scoorde hij drie goals.

Brahim Darri is dit eredivisieseizoen de Heraclied met de meeste doelpogingen (twaalf), gecreëerde kansen (veertien) en succesvolle dribbels (achttien). Hij wacht echter nog op zijn eerste doelpunt of assist in deze jaargang van de eredivisie.