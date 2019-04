Zo vierden de FC Twente-supporters het kampioenschap in 2010

VROUWENVOETBAL Voetbal­sters Ajax winnen topper, maar FC Twente houdt zicht op koppositie

19 april ENSCHEDE - De voetbalsters van FC Twente zijn, in elk geval tot maandagmiddag, koploper af. De ploeg van trainer Tommy Stroot kwam vrijdagavond niet in actie, in de kampioenspoule van de eredivisie vrouwen. Maar concurrenten Ajax en PSV wel, in een onderling duel. De ploeg uit Amsterdam was vrijdag in Eindhoven met 1-0 te sterk en mag zich daardoor de nieuwe koploper noemen.