Zorgen bij FC Twente om blessures Ugalde en Hilgers

Beide spelers raakten al in de eerste helft geblesseerd. Hilgers moest er nog voor rust af met een liesblessure. Ugalde - de man van beide Twentse doelpunten - had last van de knie, ging geblesseerd de catacomben in, maar keerde daarna nog even terug in de veld voor de laatste paar minuten van de eerste helft. „Puur op adrenaline joeg hij ook nog meteen de keeper van AZ af”, aldus trainer Ron Jans. In de rust kreeg de oefenmeester het signaal dat de spits niet verder kon. Ugalde had naderhand het gevoel dat het meeviel, maar voor de zekerheid wordt er maandag wel een scan gemaakt. „We hopen juist dat we weer spelers terugkrijgen in plaats van dat we er weer een paar kwijtraken”, zegt Jans. „Hopelijk valt het mee en zijn we die jongens niet enkele weken kwijt.”