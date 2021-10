Zwak FC Twente ronde verder in bekertoernooi, maar vraag niet hoe

Bij de eredivisionist maakte Julio Pleguezuelo zijn basisrentree en er was een plek voor Manfred Ugalde die een koppel vormde met Ricky van Wolfswinkel. FC Twente worstelde in het stadion van TOP Oss vooral met zichzelf. Toch kreeg de ploeg van Ron Jans voor rust nog twee opgelegde mogelijkheden om vroegtijdig de angel uit de wedstrijd te halen. Eerst miste Ricky van Wolfswinkel een strafschop, die hij zelf had verdiend. Wild schoot hij de penalty over.



Vlak voor rust kopte de spits de bal naast, nadat Dimitris Limnios op de doelman van O.S.S.’20 was gestuit. De rebound voor een leeg doel was niet aan Van Wolfswinkel besteed. De thuisploeg zette daar in de eerste helft één spetterend schot van Joep van der Velden tegenover. Doelman Lars Unnerstall moest al zijn kwaliteiten aanspreken om een treffer te voorkomen.