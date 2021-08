Zwalkend FC Twente faalt hopeloos bij Cambuur

LEEUWARDEN - Een week na de euforie over het bonuspunt tegen Ajax zakte FC Twente alweer genadeloos door de ondergrens. De Enschedeërs beleefden bij promovendus Cambuur een even hopeloze als pijnlijke avond (2-0). Eén van de dieptepunten was de rode kaart voor de falende Luka Ilic bij de stand van 0-0.

Met één punt uit drie duels kun je gerust spreken van een mislukte seizoenstart voor de ambitieuze club. Het kalenderjaar 2021 hangt van dieptepunten aan elkaar en daar hebben al die nieuwelingen nog geen verandering in kunnen brengen. Tegen Ajax wist FC Twente op basis van adrenaline voor een kleine stunt te zorgen, maar toen zaterdagavond bij Cambuur ook wat anders werd gevraagd faalde het elftal op alle fronten. De ploeg van Ron Jans werd overhoop gespeeld door de enthousiaste nieuweling. Bij Cambuur zag je een structuur, bij FC Twente zag je niks.

Al snel van slag

FC Twente begon nog wel aardig in het sfeervolle Leeuwarden, maar na een kwartier spelen kantelde het duel. De bezoekers kregen totaal geen druk op op de opbouw van Cambuur, dat voortdurend de vrije mensen vond aan de zijkant. Omdat de onderlinge afstemming ontbrak leek het wel of de ploeg op twee gedachten hinkte. Vooruit, of achteruit? Het was opvallend om te zien dat verschillende spelers meerdere keren vertwijfeld naar de zijkant keken en schreeuwden, in de hoop daar de oplossing te vinden.

Unerstall redt FC Twente

Linksback Alex Bangura zorgde voor het eerste gevaar voor Cambuur, maar hij vond doelman Lars Unnerstal op zijn weg. Typerend voor de eerste helft was de manier waarop Cambuur de beste kans van de wedstrijd na ruim een half uur uitspeelde. Na opnieuw naïef druk zetten, voetbalde de promovendus zich er razendsnel onderuit. Robin Maulun had de bal voor het binnenschieten, maar Unnerstall voorkwam erger.

Dieptepunt

Vlak voor rust rolde er eindelijk een goede Twentse aanval over het kunstgras. Via Luka Ilic en Giovanni Troupée kwam de bal bij Ricky van Wolfswinkel, maar de spits kopte van dichtbij net naast. Maar al met al was het veel te weinig wat FC Twente liet zien. Aan de bal was er nauwelijks rust, met als dieptepunt Jayden Oosterwolde die zich tot drie keer vergaloppeerde bij het indribbelen van achteruit. Het elftal grossierde ook in onhandige overtredingen, vaak een teken van onmacht.

Ilic met rood eraf

Dat Luka Ilic binnen vijf minuten met twee gele kaarten van het veld werd gestuurd door scheidsrechter Kevin Blom paste helemaal in het beeld van zijn zwakke wedstrijd en die van de rest van de ploeg. Waarom Ilic week-in week-uit het vertrouwen krijgt van de technische staf is een raadsel. Zowel tegen Fortuna als Ajax leidde hij met balverlies een tegentreffer in en ook op zijn gedrag in het veld valt het nodige aan te merken. Vorig seizoen bij PSV liep hij ook al tegen een rode kaart aan.

Cambuur loon naar werken

Waar FC Twente al een tijd om vroeg gebeurde in de 65ste minuut toen invaller Jamie Jacobs de bal van dichtbij binnentikte na een voorzet van Doke Schmidt: 1-0. Het was een dik verdiende voorsprong voor Cambuur dat daarna verzuimde om de score in korte tijd verder op te voeren.

In de slotfase maakte Wout Brama zijn eerste minuten van het seizoen. Een andere invaller Luka Everink was met een schot van afstand zowaar nog dichtbij bij de gelijkmaker, maar oud-FC Twente-doelman Sonny Stevens tikte de bal net uit de benedenhoek.

In de blessuretijd besliste Jacobs met zijn tweede treffer na een scherpe counter de wedstrijd: 2-0. Het maakte de verloren avond compleet voor FC Twente, dat in de weken na de interlandbreak heel snel verbetering zal moeten tonen.