Zwarte middag in Deventer: FC Twente faalt op alle fronten

DEVENTER - FC Twente zakte zondagmiddag bij Go Ahead Eagles op een pijnlijke wijze door de ondergrens. Alsof de rampspoed in de ziekenboeg en op het veld nog niet groot genoeg was, ging het op de tribunes ook nog mis, waardoor het in Deventer op een waardeloze middag uitdraaide voor de ploeg van Ron Jans: 2-0.

Voor FC Twente was het de eerste nederlaag na twaalf competitieduels. Aan zo’n serie van ongenaakbaarheid komt een keer een einde, maar de zielloze manier waarop dat in De Adelaarshorst gebeurde, was ontluisterend. FC Twente faalde in het tumultueuze duel op alle fronten en had nooit zicht op een resultaat tegen het veel strijdbare Go Ahead. Omdat de wedstrijd vanwege ongeregeldheden op de tribune in de eerste helft ook nog een half uur stillag, kreeg de middag een wel heel donkere rand voor de Enschedeërs, die voor het duel al de nodige tegenvallers te verwerken kregen.

Zwaar gehavend

Zaterdag trainden Robin Pröpper en Ramiz Zerrouki nog mee. Een dag later bleek het tweetal vanwege een lies- en heupblessure toch niet fit genoeg om te spelen. Omdat Michal Sadilek ook al niet beschikbaar was, trad FC Twente aan met een middenveld dat nog geen enkele keer in deze samenstelling speelde: Mathias Kjölö-Anass Salah-Eddine waren de controleurs en de aanvallende impulsen moesten komen van Sem Steijn. De plek van Pröpper in het hart van de defensie werd ingenomen door Max Bruns. De personele problemen waren ook goed zichtbaar op de bank. Daar zaten naast twee keepers, maar vijf veldspelers. Alfons Sampsted was de nota bene de enige verdediger.

Dramatisch begin

Maar al die afwezigen was geen excuus voor het onvoorstelbaar zwakke begin van FC Twente, dat zich in alles liet aftroeven door Go Ahead Eagles. Verdedigend was het vanaf de eerste minuut complete chaos. Bij elke diepe bal die achter de laatste linie werd gedropt lag de defensie open. De manier waarop Bruns constant werd weggelopen door Finn Stokkers was ronduit pijnlijk, maar niet alleen de jonge verdediger viel door de mand. Nergens op het veld werd een duel gewonnen, nergens werd de bal even in de ploeg gehouden.

Volledig scherm Lars Unnerstall wordt verrast door de indraaiende bal van Philippe Rommens. © Pro Shots

Unnerstall in de mist

Hoe slecht FC Twente ook kan zijn, de ploeg kan normaliter wel leunen op Lars Unnerstall. Maar uitgerekend ook doelman Lars Unnerstall deelde in de malaise. In de zesde minuut liet de keeper zich verrassen door een indraaiende voorzet van Phillipe Rommens. Hoewel dit soort mislukte pogingen lastig zijn voor een doelman, moet een keeper met zijn kwaliteit zo’n bal van ver wel hebben: 1-0. Tien minuten later tastte Unnerstall zelfs compleet mis na een vrije trap van diezelfde Rommens. Unnerstall kwam uit, maar had niets. Isac Lidberg kopte de bal vervolgens binnen: 2-0.

Gestaakt

Die tweede treffer leidde tot ongeregeldheden op de tribune. De supporters van FC Twente lieten zich provoceren nadat er door Go Ahead Eagles-fans met vuurwerk richting het uitvak en op het veld werd gegooid. Het gevolg was dat beide supportersgroepen elkaar in een mum van tijd met allerlei projectielen gingen bekogelen. De stoeltjes uit het uitvak vlogen door de lucht, waardoor scheidsrechter Oostrom genoodzaakt was het duel vanaf de 22ste minuut stil te leggen.

Net zo slecht

Na een afkoelingsperiode van een half uur kwamen beide ploegen terug op het veld, maar bij FC Twente was er geen enkele les uit het hopeloze begin getrokken. Keer op keer werd de defensie opengereten, maar de ploeg had het geluk dat Go Ahead slordig met de mogelijkheden omsprong. De beste kans was voor Stokkers, maar hij mikte net naast. Aan de andere kant was het één en al besluiteloosheid in en rond het strafschopgebied. Na wat losse flodders strandde een uithaal van Vaclav Cerny op de vuisten van doelman Jeffrey de Lange.

Twee wissels

Ron Jans reageerde in de rust door Sampsted te brengen voor Bruns en Michel Vlap voor Salah-Eddine. FC Twente had in die tweede helft wel veelvuldig de bal, maar dwong niets af. Een ommekeer zat er geen moment in bij het hulpeloos ogende elftal, dat ook in mentaal opzicht door de ondergrens zakte.