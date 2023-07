Zweedse fans niet welkom in centrum van Enschede voor Europese wedstrijd tussen FC Twente en Hammarby

Supporters van Hammarby IF, donderdag de tegenstander van FC Twente in de voorronde van de Conference League, zijn woensdag, donderdag en vrijdag niet welkom in het centrum van Enschede. Dat heeft locoburgemeester Niels van den Berg besloten, na overleg met politie en justitie. „Dit is voor ieders eigen veiligheid.”

De beelden van vorig jaar staan velen nog scherp op het netvlies; op de avond voorafgaand aan FC Twente - Fiorentina komt het bij de trappen van het Intercity Hotel in Enschede tot een confrontatie tussen fans van beide clubs. Er wordt met allerlei voorwerpen gegooid, meerdere supporters lopen verwondingen op.

Als een dag later de wedstrijd is, zijn die gemoederen nog niet bedaard. Burgemeester Roelof Bleker besluit dat 32 Italiaanse fans het duel niet mogen bijwonen; zij worden met speciale bussen afgevoerd. De wedstrijd zelf verloopt ook allesbehalve vlekkeloos: Fiorentina-fans gooien vanuit het uitvak met vuurwerk en krijgen het aan de stok met de ME.

1500 Zweedse fans

Dat scenario willen zowel de gemeente, de politie als het Openbaar Ministerie niet nog eens. Deze week komen er zeker 1500 fans van de Zweedse club Hammarby IF naar Enschede, voor de wedstrijd van donderdagavond: zij hebben een kaartje. Maar de animo was zo groot, dat velen naast een ticket grepen. De harde kern riep die ‘pechvogels’ daarna op alsnog massaal naar Enschede te komen. Sommigen kochten een kaart voor een FC Twentevak; de club uit Enschede kwam daar achter en blokkeerde die tickets.

Het maakt dat alle partijen op hun hoede zijn. ‘Voor ieders veiligheid’, zo laat Enschede weten, zijn aanhangers van Hammarby IF van woensdag 10.00 uur tot vrijdag 10.00 niet welkom in het centrum. Daarvoor is een zogeheten noodverordening ingesteld. Een maatregel die overigens vorig jaar ook gold. Toen werd deze na de ongeregeldheden opgevolgd door een noodbevel.

Snel ingrijpen

Locoburgemeester Niels van den Berg hoopt dat het ‘verstoringen van de openbare orde’ (lees: vechtpartijen tussen fans) voorkomt. Met deze bestuurlijke maatregel kan de politie wanneer nodig snel ingrijpen. Zo kan de politie mensen staande houden en uit het gebied wegsturen. Verder moeten de aanwijzingen van agenten ter plaatse opgevolgd worden.

Donderdagavond heeft op de Oude Markt in hartje stad ook het evenement Grolsch Summer Sounds plaats. Een woordvoerder van de gemeente Enschede laat weten dat over de maatregel contact is geweest met ondernemers in de binnenstad, dus ook met de hoteleigenaren. Zij zijn geadviseerd om hun gasten ‘linea recta naar het stadion’ te sturen: daar is donderdag een fanzone ingericht.

Een Zweedse bezoeker mag wel ‘als individu een boodschap doen bij de Spar’, maar ‘niet leuzen schreeuwend, met zijn tienen herkenbaar als supporter’. „Ze mogen niet als herkenbaar supporter in het centrum zijn, ook voor hun eigen veiligheid.”