Brabanders kunnen dankzij stortvloed aan donaties door met uitdelen van friet in Oekraïne

Van Hintum en Van Oosten, in Nederland allebei eigenaar van een snackbar, trekken Oekraïne rond om arme inwoners van het land en vluchtelingen te voorzien van een culinair hart onder de riem. De gratis friet en snacks vinden onder de lokale bevolking gretig aftrek, vertelde Van Hintum. ,,Mensen zijn ontzettend dankbaar. Sommigen huilen van blijdschap als ze een gratis bakje friet krijgen.”

Maar er was wel een probleem: de bodem van de geldpot waarmee de twee Brabanders hun dankbare werk financierden, raakte in zicht. Ze konden het nog een kleine week uitzingen, maar zouden daarna door geldgebrek moeten stoppen.

Volledig scherm De snackkar van Coen en Franky, met op de achtergrond de kapotgeschoten flats van het stadje Borodjanka. © privebeeld

Dat dreigende onheil is nu afgewend, meldt Franky opgetogen over de telefoon vanuit Oekraïne. ,,Ik wil Nederland heel, heel, heel, heel erg bedanken. De donaties stromen sinds vanochtend weer binnen, en het ziet er ook naar uit dat we zelfs een fulltime sponsor hebben gevonden. Het is echt geweldig, we zijn er helemaal door overdonderd. Nu kunnen we weer een tijdje vooruit.”

Vanavond gaan de twee samen om tafel zitten om te bekijken hoe ze het geld dat binnenkomt willen gaan besteden. ,,We hadden hier allerlei plannen die we niet konden uitvoeren, omdat we er geen geld voor hadden. Die kunnen we nu weer uit de kast halen.”

Gul gegeven

Op de website waarop mensen geld kunnen geven (doneren kan door te klikken op de link), wordt inderdaad gul gegeven. Mensen blijken te zijn geraakt door de inzet van Van Hintum en Van Oosten in het door de Russische invasie zo hard getroffen Oekraïne. ‘Dat is pas een patatje oorlog! Doe er maar extra mayo bij namens mij!’, schrijft iemand die anoniem 20 euro doneert. ‘Veel succes, fijn dat jullie wat licht brengen in donkere tijden voor de Oekraïners', schrijft een ander. Ook is er iemand die zich vrijwillig aanbiedt om het eten vanuit Nederland richting de Oekraïense grens te rijden.

De twee frietbakkers uit Nederland trekken in Oekraïne met hun snackkar van plaats naar plaats. Zo ging het de afgelopen dagen van Borodjanka via Hostomel naar Irpin, plaatsen rond Kiev die zwaar door de oorlog werden getroffen. Dat doen ze in overleg met de lokale overheid, vertelde Van Hintum. ,,Zij zorgen ervoor dat onze komst wordt aangekondigd bij de armste bewoners. Mensen die gewoon weinig te besteden hebben, vluchtelingen.”

Volledig scherm De friet en snacks van Franky en Coen vinden in Oekraïne gretig aftrek. © Privé

