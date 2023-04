Dankzij speciale rolstoelwielen lacht het leven Bert weer toe: ‘We kunnen weer samen de hond uitlaten’

Met video Geld uit Twente komt meteen goed terecht: elektri­sche verwar­mings­toe­stel­len uitgedeeld in Turkije

Het geld dat Twentenaren hebben gedoneerd aan de Selimiye Moskee in Enschede voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije komt meteen goed van pas. In het rampgebied zijn elektrische verwarmingsapparaten uitgedeeld die zijn gekocht van donaties uit deze regio.