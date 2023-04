Duitse brandweer redt opgewonden eekhoorn uit benarde positie

De oproep kwam vanmiddag rond 13.45 uur binnen bij de brandweer, zo wordt gemeld in een persverklaring die onder meer via Facebook werd verspreid. Een wandelaar trof het oranjerode dier in nood aan op de Niederhofener Straße in de wijk Hörde. Het hoofdje van het dier stak door een gat in een putdeksel. ‘Het zat vast en kon niet voor- of achteruit', zo schrijft de brandweer.