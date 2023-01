Hendrik en Maryline kochten een camping: ‘Weten eigenlijk niks van een camping runnen’

terugblik 2022 ‘Interne­thit’ Debby (47) uit Oldenzaal over succes: ‘Wat ik doe, doe ik met boerenver­stand’

OLDENZAAL - Een hit op internet? Dat is nog zacht uitgedrukt als het om Debby van der Zande (47) uit Oldenzaal gaat. Maar hoe werd een lokale Twentse onderneemster een bekende Nederlander (BN’er)? En een kledingzaak, háár kledingzaak, een toeristische attractie? Debby deelt haar ‘geheimen’ en vertelt over een nieuw hoofdstuk in haar leven, nu ze boetiek Dejacque overdraagt.

30 december