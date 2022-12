Het hele huis kerstklaar maken is grootste hobby van John en Miranda: ‘Enorme klus’

Fotograaf Erika uit Ruurlo gaat met pet van 100 jaar oud rond: ‘Kunnen boerenkids ’m straks nog wel dragen?’

RUURLO - Het zijn weer foto’s die raken. Boerenkinderen met de pet van haar opa tussen de koeien of op de trekker. Een monument in zwart-wit over de zorgen van de agrarische sector. „Ik ben niet zo van het protesteren, ik leg liever de liefde voor het vak vast.”

17 november