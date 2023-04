Jelte vroeg toen hij 9 was aan burgemeester om skatebaan en krijgt die nog ook

VIDEO + STELLING Fouilleren bij De Grolsch Veste? Feyenoord­fan heeft na controle bijzondere verrassing voor steward

FC Twente speelde zondag in eigen huis tegen Feyenoord (1-1). Voor het duel werden de supporters van de bezoekers gefouilleerd. Eén van de Rotterdamse fans had een verrassing in petto voor de steward die hem controleerde.