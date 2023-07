Max en Lucas bouwden eigen achtbaan en worden daar nu ‘schathemeltjerijk’ mee: ‘10 cent per ritje’

Klaas (77) doet elke dag voor 2,50 een bestelling bij de McDonald's: ‘Al zestien jaar lang’

Hij heeft een vast ochtendritueel. Zodra de thuiszorg weg is, stapt de 77-jarige Klaas uit Enschede op zijn scootmobiel om naar McDonald’s te gaan. Al zestien jaar lang, iedere dag. Of, nou ja, bijna elke dag. Behalve op zondag. En zijn bestelling? Die is altijd hetzelfde. ,,Zo ben ik goedkoper uit.”