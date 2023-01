Max stoot Luna van plek als populairste hondennaam

1946 - 2022 Met ‘grote glimlach’ denkt Ilse DeLange terug aan haar overleden ontdekker en gitaarle­raar Joop: ‘Een wereld ging voor me open’

ALMELO - Hij was haar eerste gitaarleraar én haar maatje met wie ze de eerste schreden op het podium zette. Tientallen jaren later betekent de recent overleden Almeloër Joop van Liefland nog altijd veel voor zangeres Ilse DeLange. „Al die lessen over het leven en de muziek neem ik voor altijd met mij mee.”

