Megafan Christien is bijna helemaal blind: ‘Weet vaak als eerste dat er is gescoord’

Super­marktei­ge­naar wint twee minuten gratis winkelen bij concurrent, maar geeft prijs weg

Een bijzonder staaltje saamhorigheid in Breskens in Zeeuws-Vlaanderen. Tijdens de Visserijfeesten in het dorp werd afgelopen zomer twee minuten gratis winkelen bij de plaatselijke Jumbo verloot. De winnaar blijkt echter uitgerekend de exploitant van de concurrent; Ronald Lohman van Plus Lohman.

15 oktober