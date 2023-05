Rein (76) is al zestig jaar getrouwd met Ellie (75): ‘Als je aardig tegen elkaar blijft, krijg je geen ruzie’

Zorgkoppel Kim en Sonja verruilen Noord-Bra­bant voor Almelo: 'Wat een leuke stad is dit’

Ze wonen straks als zorgkoppel in een huis met negen mensen met een verstandelijke beperking. Kim van Steenis (43) en Sonja Vos (38) kijken uit naar de opening van het Thomashuis aan de Nachtegaalstraat. Die komt naast de voormalige Acaciaschool, die verbouwd wordt voor een andere zorgformule, De Herbergier. Daarin gaan zestien ouderen met dementie wonen. De oplevering van de twee kleinschalige woonvoorzieningen is in oktober.