Rein (76) is al zestig jaar getrouwd met Ellie (75): ‘Ze waren bang dat ze in stadhuis zou bevallen’

Quinty (20) opent eigen barbershop in Nijverdal: ‘Mannenkap­sel is soms net een stukje kunst’

Hij is 20 jaar en een officieel kappersdiploma heeft hij niet. Want naar school gaan, dat lag Nijverdaller Quinty Samsen niet zo. Toch opende de jonge ondernemer zijn eigen salon: Barbershop Samsen. Die zit in het voormalig onderkomen van de Wereldwinkel aan de Grotestraat. Het is voor korte duur, want het huurcontract loopt tot januari omdat het gebouw plaats maakt voor nieuwbouw.