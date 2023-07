Stelling | Plastic wegwerpbeker op de Zwarte Cross zijn niet meer van deze tijd

Video Fans Duncan Laurence zoeken al vroeg plekje vooraan op Tuckervil­le

ENSCHEDE - Tuckerville 2019 is begonnen op Het Rutbeek. Waar festivalkoningin Ilse DeLange iets voor 12.30 uur het hoofdpodium opende, was het de eer aan haar protegé Duncan Laurence om af te trappen in stage The Creek. En dat optreden trok vele fans van de festivalwinnaar al vroeg naar Enschede.