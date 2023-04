Technofestival Onder de Radar strikt Koreaans dj-fenomeen als headliner: ‘Zeven maanden mee bezig geweest’

Trots is hij, Bas Amro van Basic Grooves, de Enschedese organisator die al sinds de eerste editie in 2018 verantwoordelijk is voor Onder de Radar. Het technofestival moest er hard voor werken om de Koreaanse dj naar Nederland te krijgen: „Ik ben nog nooit zo lang met één act bezig geweest”, vertelt Bas. „Mensen verklaarden me voor gek, dachten dat het nooit ging lukken. Ook omdat de show op Onder de Radar tot nu toe de enige is die ze doet in Nederland deze zomer. Dit is honderd procent de grootste naam die we op dit festival geboekt hebben.”

Koreaanse zang en Kylie Minogue

Peggy Gou vergaarde zo'n zes jaar geleden haar bekendheid in de elektronische muziek en scoorde een hit met ‘Starry Night’. Bijzonder: ze zingt de vocalen op haar eigen nummers in, in het Koreaans. Ook werkte ze samen met grote artiesten als Lenny Kravitz en Kylie Minogue.

Bas legt uit dat de Koreaanse dan ook een stuk bekender is dan veel andere acts die hun opwachting maken op Onder de Radar. „Mijn zus, die niks heeft met deze muziek, kent haar bijvoorbeeld ook. Je hoort haar muziek ook wel eens in de stad, op een feestje. We willen voor ieder wat wild bieden, maar ik denk wel dat Peggy Gou een nog breder publiek naar Onder de Radar kan trekken. Ze is dan ook niet écht een techno-dj. Meer house, zomers en melodisch.”

Overtuigen van Enschede

Hoe is het Bas gelukt om het Koreaanse fenomeen naar Onder de Radar te krijgen? Want een festival in het Twentse Enschede, dat geen plek waar dj Peggy Gou heel bekend mee was. „Je moet zo iemand overtuigen met een goed verhaal” legt Amro uit. „Dat hebben we gedaan door onder andere een aftermovie van vorig jaar te sturen, haar een poster van het festival laten zien met haar foto er op. Door echt een beeld te geven van wie we zijn en wat we doen. Dat het is gelukt voelt nog steeds een beetje onwerkelijk, maar we zijn er heel blij mee.”

Onder de Radar wordt op 23 augustus gehouden op de voormalige vliegbasis Twenthe. Het festival maakt volgende week de gehele line-up bekend. De al bekende line-up en kaartverkoop is te vinden op de website van Onder de Radar.

Beluister hieronder ‘Starry Night’ van Peggy Gou.