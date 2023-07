Zwarte Cross pakt raddraaiers aan: einde aan onacceptabel gedrag op het festival

Streep door Fields of Joy én Kingsland op Hulsbeek: einde festivals in Oldenzaal

OLDENZAAL - Muziekfestivals Fields of Joy en Kingsland Twente keren niet terug op het Hulsbeek. Beide organisatoren bevestigen hun vertrek uit Oldenzaal tegenover deze site. “Het is niet geworden wat we gehoopt hadden.”