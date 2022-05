Deze esports-games hebben miljoenen als prijzenpot te verdelen

Esports blijft een term die te pas en te onpas gebruikt wordt én nog altijd tal van spellingsvormen kent. We zien regelmatig e-sports, E-sports en zelfs eSports voorbijkomen. Onze techredactie hanteert esports. We gebruiken deze term wanneer we spreken over professionele gamers die tegen elkaar spelen in competitieverband.

De laatste jaren zijn esports enorm in populariteit toegenomen - en dus ook het aantal toernooien. Het prijzengeld loopt soms zelfs in de tientallen miljoenen euro’s en grote spelers zijn ware supersterren. Tegelijkertijd kan de roem van korte duur zijn, want de concurrentie is groot en spelers uit teams stappen sneller over dan Ajax-spelers worden weggekocht door het buitenland.

Maar het rijtje van de meest populaire esportsgames, dát is al jaren stabiel. Er lijken weinig echt grote verschuivingen plaats te vinden. Dit zijn de grootste games op esportsgebied:

Dota 2 & League of Legends

Dota 2, door gamebedrijf Valve in 2013 op de markt gebracht, is een ongekend populair multiplayer online battle arena-spel (MOBA). Het wordt gespeeld door ongeveer 7 tot 8 miljoen spelers. Dota 2 is het vervolg op Defense of the Ancients (2003), een door een speler ontworpen scenario voor de game WarCraft III. Twee teams (‘Radiant’ en ‘Dire’) strijden tegen elkaar om elkaars ‘Ancient’-gebouw te vernietigen.

The International, de grootste internationale Dota 2-competitie, wordt sinds 2011 jaarlijks over de hele wereld gehouden en is bekend om zijn stunts met enorme prijzenpotten: in 2021 kregen de best scorende teams meer dan 40 miljoen dollar (38 miljoen euro) te verdelen. Andere grote esportscompetities houden het vaak bij enkele miljoenen, maar er zijn meer uitschieters.

League of Legends, dat wordt afgekort tot LoL, is een ander enorm succesvol MOBA-spel. De game werd in 2009 door de Amerikaanse videospelontwikkelaar Riot Games gemaakt. Spelers strijden in teams van vijf tegen elkaar. Jaarlijks vinden er meerdere toernooien plaats.

Hoewel andere MOBA’s ook een rol spelen in de wereld van esports, blijven LoL en Dota 2 sinds jaar en dag de grootste.

Beeld uit Dota 2.

CS:GO & Rainbow Six Siege

Counter-Strike: Global Offensive werd voor het eerst uitgebracht in 2012, als opvolger van Counter-Strike (2000) en Counter-Strike: Condition Zero (2004). Het is wat esports betreft wereldwijd een van de bekendste first-person shooters, een schietgame waarbij je het perspectief aanneemt van je personage. Het aantal spelers wordt geschat op een slordige 20 miljoen.

Het grote internationale toernooi Counter-Strike: Global Offensive Major Championships (Majors) wordt sinds 2013 gehouden.

Van concurrent Ubisoft Montreal komt Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, een tactische first-person shooter uit 2015. Ook hier spelen twee teams van vijf spelers tegen elkaar. De een valt aan, de ander verdedigt. Het is knap dat Rainbow Six Siege als relatieve nieuwkomer een stevige plek in de esports heeft verkregen. Het kampioenschap heet de Six Invitational.

Fortnite, StarCraft II, Hearthstone en PUBG

Andere games die al jarenlang stevig voet aan de grond hebben binnen de wereld van esports zijn Fornite (2017), StarCraft II (2010), Hearthstone (2014) en PUBG (2017). De schietspellen PUBG en Fortnite zijn battle royale-games. De games vinden plaats op een eiland. Een steeds nauwer wordende cirkel brengt de spelers steeds dichterbij elkaar, totdat er nog maar eentje overblijft: de winnaar.

StarCraft II is een sciencefiction-strategiespel dat met name in Azië ongekend populair is. Het is de opvolger van StarCraft: Brood War, een van de eerste grote esportsgames ter wereld.

Hearthstone is een populair digitaal kaartspel van Blizzard, ook de maker van StarCraft. Nederlander Thijs Molendijk was lange tijd een bijzonder belangrijke speler op het wereldtoneel.

