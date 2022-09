Nintendo brengt nieuwe Zelda-game Tears of the Kingdom in mei 2023 uit

Het spel stond origineel gepland voor 2022, maar werd uitgesteld tot nader order. Een exacte verkoopdatum was tot dusver niet voor de game bekendgemaakt. Toen de game voor het eerst werd aangekondigd, zei Nintendo alleen dat het een vervolg op Switch-game Breath of the Wild zou worden.

WK Pokémon in Londen trekt fans uit de hele wereld: ‘Ze kijken me op werk wel wat raar aan’

The Legend of Zelda: Breath of the Wild is één van de meest succesvolle games voor de Switch-spelcomputer, met inmiddels ruim 27 miljoen verkochte exemplaren. Tijdens meerdere grote awardshows werd het spel in 2017 uitgeroepen tot ‘game van het jaar’.