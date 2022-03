Belasting terugkrijgen met de middelingsregeling: zo werkt het

In plaats van belasting betálen, belasting terugkrijgen. Dat kan (soms) door gebruik te maken van de middelingsregeling. Daarbij bereken je het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar en betaal je vervolgens over het gemiddelde belasting. Hoe werkt dat en wat levert het op?

Een startende werknemer die na zijn studie meteen een hoog inkomen heeft, een ondernemer die met sabbatical gaat, een beginnende ondernemer: die kunnen mogelijk belasting terugkrijgen. ,,Voor mensen met een hoog inkomen én grote schommelingen levert middeling meestal geld op”, zeggen zowel Peter Brink van ZZP-Boekhouder als financieel en fiscaal medewerker Daan Pruis van Kees de Boekhouder.

Quote De Belasting­dienst berekent het niet proactief, je moet het schrifte­lijk aanvragen Peter Brink van ZZP-Boekhouder

Onbekende regeling

De middelingsregeling wordt weinig gebruikt en is relatief onbekend. Vorig jaar lieten Nederlanders daardoor 163 miljoen euro liggen bij de belastingdienst, schreef deze site eerder. ,,Als je niets doet, krijg je ook niets”, zegt Brink. ,,De Belastingdienst berekent het niet proactief, je moet het schriftelijk aanvragen. Dat is wel een drempel”, zegt Pruis. Mocht je overigens per ongeluk een foutieve berekening insturen, word je niet direct aangemerkt als fraudeur. ,,De Belastingdienst rekent de aanvraag na en geeft aan op welk bedrag je eventueel recht hebt”, zegt Pruis.

Je kunt de middelingsregeling aanvragen vanaf dat de belastingaangifte definitief is, tot drie jaar daarna. ,,Wil je de middelingsregeling toepassen over 2019, 2020 en 2021, dan kun je dat meestal tot uiterlijk 2025 aanvragen”, zegt Brink. Als een jaar al onderdeel is geweest van een middelingsverzoek (bijvoorbeeld 2018, 2019 en 2020), is het niet toegestaan om datzelfde jaar nog eens te gebruiken in een ander middelingsverzoek.

Het huidige kabinet schaft de middelingsregeling overigens af. Daardoor is de periode 2022, 2023 en 2024 de laatste waarover je middeling kunt aanvragen bij de Belastingdienst.

Vooral bij sterk wisselende inkomens

Zijn er door corona meer mensen die aanspraak kunnen maken op de regeling? ,,In de praktijk zien we dat die schommelingen deels zijn opgevangen door uitkeringen en dat niet het hele jaar door de inkomsten laag waren”, zegt Pruis. Voor ondernemers of werknemers met een laag of modaal inkomen is de regeling niet interessant, zegt hij. ,,En ook niet als de schommeling beperkt bleef.”

Om dat te illustreren geeft Pruis drie voorbeelden. ,,Stel dat je in drie jaar tijd 50.000 euro, 60.000 euro en 70.000 euro verdient, steeg je inkomen flink, maar krijg je niets terug. Zijn je inkomsten 40.000 euro, 60.000 euro en 80.000 euro, dan krijg je 680 euro terug. Verdien je het eerste jaar 0 euro, het tweede jaar 50.000 en het derde jaar 100.000 euro, dan heb je recht op een teruggaaf van 3150 euro.”

Quote Pas als de teruggaaf hoger is dan de drempel van 545 euro, kun je daadwerke­lijk het geld terugvra­gen Peter Brink van ZZP-Boekhouder

Zelf berekenen

Via websites is het mogelijk om te berekenen of je recht hebt op een teruggave. ,,Dat kan bijvoorbeeld op berekenhet.nl”, zegt Brink. ,,Je kunt daarvoor de cijfers uit box 1 gebruiken van de belastingaangifte of de belastingaanslag van de jaren die je wilt middelen”, adviseert Pruis. Deze moeten definitief zijn vastgesteld. De belastingdienst kijkt bij middeling overigens niet alleen naar de inkomsten uit werk, maar ook naar de eventuele hypotheekrenteaftrek. ,,Daardoor is de berekening nog ingewikkelder”, zegt Pruis.

Bij de middelingsregeling is sprake van een drempel van 545 euro. ,,Pas als de teruggaaf hoger is dan deze drempel, kun je daadwerkelijk het geld terugvragen”, zegt Brink. In dat geval moet je een verzoek sturen naar het postadres van het belastingkantoor in jouw regio. Dat kan alleen schriftelijk. ,,Daarin schrijf je zoiets als: ‘Beste belastingdienst, ik doe een verzoek tot middeling over...’, en dan de jaren waarover je wilt middelen.” Als bijlage voeg je de berekening toe. De belastingdienst zegt binnen acht weken te reageren op het verzoek tot middeling of om uitstel te vragen.

