Besparen op je zorgverzekering; dit is waar je op moet letten

Naar verwachting kiest een recordaantal Nederlanders dit jaar voor een andere zorgverzekeraar. In de rubriek zorgverzekeringsmythes schrijft gezondheidsjournalist Tijn Elferink wekelijks over zorgverzekeringen. Vandaag: hoe kun je besparen en waar moet je op letten?

Aanleiding voor het recordaantal overstappers dat wordt verwacht zijn de flink hogere zorgpremies, maar ook het verdwijnen van de collectiviteitskorting. Volgens onderzoeksbureau GfK oriënteren zich dit jaar meer mensen. Opvallend is volgens het onderzoeksbureau de stijging onder praktisch geschoolden.

1. Verhoog je (verplichte) eigen risico

Meer Nederlanders kiezen ervoor om het verplichte eigen risico vrijwillig te verhogen. Poliswijzer.nl en Independer zien een stijging van tot wel 30 procent ten opzichte van vorig jaar. Wie het eigen risico met 500 euro verhoogt tot 885 euro, bespaart gemiddeld 216 euro, weet Jorn Alders van Poliswijzer.nl.

,,Het extra risico dat je loopt is geen 500 euro, maar 284 euro. Namelijk 500 min 216 euro.” Bas Knopperts van Independer waarschuwt dat verhogen alleen verstandig is voor wie geen zorgkosten verwacht. ,,Let wel op dat je dat bedrag moet kunnen betalen wanneer je toch zorg nodig hebt. Houd dus voor de zekerheid een buffer achter de hand.”

2. Stap binnen je huidige verzekeraar over; van het hoofdmerk naar een label

Bijna alle zorgverzekeraars hebben naast hun hoofdmerk, een of meerdere labels. Zo heeft VGZ ook Bewuzt, Menzis biedt ook VinkVink aan, Zilveren kruis heeft ook ZieZo en CZ heeft Just. Wel is het aanbod aan aanvullende verzekeringen minder, waarschuwt Wynand van de Ven, emeritus-hoogleraar Zorgverzekeringen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

3. Hou je aanvullende verzekeringen tegen het licht

Vergelijkingswebsites zien dat veel overstappers dit jaar besparen op aanvullende verzekeringen. Poliswijzer.nl ziet een afname van 30 procent ten opzichte van vorig jaar. Independer ziet dat met name tandverzekeringen uit de gratie zijn. Tien jaar geleden koos volgens Independer bijna 60 procent voor een tandverzekering, nu is dat nog maar 36 procent.

Hoogleraar Van de Ven adviseert verzekerden met een aanvullende verzekering op een rij te zetten hoeveel ze in de afgelopen jaren aan hun zorgverzekering hebben uitgegeven en welke vergoedingen ze hebben ontvangen. ,,De meesten hebben meer betaald. En reken dan eens uit hoeveel je bespaart als je geen aanvullende verzekering neemt.”

4. Betaal je zorgpremie per jaar.

Je zorgpremie in een keer betalen is voordeliger dan betalen in maandelijkse termijn. Wie het hele bedrag in één keer betaalt, kan afhankelijk van de verzekeraar een paar procent besparen op jaarbasis. IZA geeft volgens Alders van Poliswijzer.nl de hoogste korting: 2,1 procent. ,,Dat is makkelijk verdiend, want daar kan geen spaarrente tegenop.” Het voordeel loopt op als je een goed gevulde spaarrekening hebt. ,,Op 1 januari 2023 stelt de Belastingdienst je vermogen vast, dus betaal vóór die tijd je jaarpremie. Dan heb je zowel belastingvoordeel als korting op je zorgpremie.”

5. Bespaar op vrije artsenkeuze.

Zorgverzekeraars bieden verschillende types basisverzekeringen aan: naturapolissen, restitutiepolissen en combinatiepolissen (een combinatie tussen de eerste twee). Alleen een restitutiepolis vergoedt alles, bij een naturapolis kan het zijn dat je moet bijbetalen als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. Het aantal restitutiepolissen is dit jaar weer afgenomen.

En de overgebleven polissen zijn een stuk duurder geworden, ziet Blanca de Louw, gezondheidsadvocaat bij Dirkzwager Advocaten. ,,De restitutiepolis is straks alleen nog voor de happy few.” Wie minder om vrije zorgkeuze geeft, is veel goedkoper uit met een naturapolis of een combinatiepolis. Een budgetpolis, de meest uitgeklede naturapolis, raden deskundigen af.

6. Controleer of je dubbel bent verzekerd.

Wie een aanvullende verzekering en een reisverzekering heeft, betaalt mogelijk dubbel. De basisverzekering vergoedt spoedeisende zorg buiten de Europese Unie tot het bedrag dat die zorg in Nederland zou kosten. Wie niet het risico wil lopen dat verschil bij te betalen, kan zich verzekeren.

Deze buitenlanddekking is vaak al onderdeel van de eenvoudige, goedkoopste aanvullende verzekeringen. Maar ook reisverzekeringen bieden een zogenoemde geneeskundige module. Heb je beide en betaal je dubbel? Zeg de dekking bij je reisverzekeraar op. Je aanvullende zorgverzekering kun je een keer per jaar aanpassen, je reisverzekering kun je het hele jaar wijzigen.

