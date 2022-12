Bij Geert in huis is het ‘gewoon’ 21 graden: ‘Ik laat me niet door Poetin de kou in jagen’

EnergierekeningHoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Geert de Groot (66) uit Sneek.

Hoe woon je?

,,Ik woon in een eenvoudige tussenwoning in Sneek. Ze noemen het ook wel een arbeiderswoning. Het huis komt uit 1926 en heeft een woonoppervlak van 85 vierkante meter. Ik woon er vanaf 1998 en heb er wel het één en ander aan gedaan. De woning heeft geen spouwmuren, slechts dikke eensteensmuren. Daar heb ik in het begin zelf glaswol en gipsplaten voor gezet.

Boven is een niet bewoonbare zolder met een hoogte van maximaal 1.50 meter. Afgelopen oktober is het dak geïsoleerd. Verder is de kruipruimte onder de vloer nageïsoleerd met EPS-korrels. Simpel, maar daar hou ik van. Ik heb sinds 2013 zonnepanelen. Dat zijn 24 relatief kleine panelen. Ook heb ik een warmtepompboiler voor warm water.

Beneden zit overal HR++-glas en boven HR-glas. Sinds mei 2021 heb ik ook een moderne splitairco. Ook wel een lucht-lucht-warmtepomp genoemd. Het is een buitenunit van LG met drie binnen-units. Twee beneden en één boven. Eigenlijk was eentje beneden voldoende, maar ik twijfelde in verband met mijn grote woonkamer. Uiteindelijk heb ik er maar één in gebruik. De HR-ketel staat in de stand-by-stand.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,Ik heb nog een oud contract bij Greenchoice dat tot mei 2023 doorloopt. Daar ben ik nu heel blij mee. Ik betaal slechts 7 euro per maand. Het wordt natuurlijk straks minder gunstig, daar ben ik me wel van bewust.

Mijn jaarverbruik is 2977 kWh en ik heb 2685 kWh netto teruggeleverd. De ketel zet ik af en toe nog aan voor ketelbehoud. Dus ik heb in het afgelopen jaar 57 kuub verbruikt aan gas. Eigenlijk heb ik die ketel niet meer nodig, maar ik ben nog een beetje terughoudend om het gas te laten afsluiten. Als we een strenge winter krijgen, weet ik niet of mijn airco’s dan voldoende zijn.”

Quote Ik douche ongeveer drie keer in de week. Dat heb ik altijd al gedaan en ik vind het een beetje zinloos om vaker te douchen Geert de Groot (66) uit Sneek

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Ik ben sinds juni met pensioen, dus ik ben nu voor het eerst in de winter wat meer thuis. Ik moet even kijken wat dat voor effect zal hebben. Bij mij is het gewoon 21 graden in huis. Ik doe niet aan 19 graden. Ik laat me niet door Poetin de kou in jagen, hoor. Op mijn slaapkamer verwarm ik niet, ik hou wel van een lekker koude slaapkamer. Die airco hangt daar juist om te koelen in de zomer.

Komend voorjaar krijg ik er nog tien extra zonnepanelen bij. Dan ligt het dak helemaal vol. Eventueel zou ik dan in de toekomst nog van het gas af willen. Het sanitair water komt via de warmtepompboiler van 100 liter. Voor mij alleen is dat prima. Ik douche ongeveer drie keer in de week. Dat heb ik altijd al gedaan en ik vind het een beetje zinloos om vaker te douchen.

Ik had ooit een droger, maar die heb ik weggedaan. Niet nodig. Door de lucht-lucht-verwarming heb ik droge lucht in huis. Voor de was is dat ideaal! Maar soms moet ik wel iets bevochtigen in huis. Voordeel is dat het snel warm wordt in huis, nadeel is dat je te maken hebt met luchtstromen. Dat merk ik wel, het voelt soms als tocht. Daar moet je even aan wennen, want persoonlijk vind ik de warmte van de cv comfortabeler aanvoelen. Maar alles went.

Ik probeer wel altijd de wasmachine en de vaatwasser aan te zetten als de zon schijnt. Voor het daltarief hoef ik het niet te doen, want dat verschil in tarief is heel klein.”

