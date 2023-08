Bijna 1 september, vraag nog snel je studiebeurs aan

Vanaf collegejaar 2023-2024 is de basisbeurs terug in het hoger onderwijs. Vraag je voor 1 september je beurs aan, dan ontvang je in september al je eerste geld. Inmiddels heeft zo'n 90 procent van de studenten de beurs al aangevraagd. Zo regel je je studiefinanciering.

1. Hoe vraag je de studiebeurs aan?

De studiefinanciering vraag je aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Vraag je de beurs voor 1 september aan, dan staat het geld in september nog op je rekening. Hiervoor heb je je DigiD nodig. Weet je nog niet of je bent toegelaten tot je opleiding, vraag het dan toch aan voor de studie die je van plan bent om te doen. Ben je gezakt of ga je een andere opleiding doen, dan geef je daarna de wijziging zo snel mogelijk door.

2. Wat krijgen studenten maandelijks op hun rekening?

Thuiswonende studenten in het hoger onderwijs krijgen 110,30 euro per maand. Uitwonende studenten ontvangen 274,90. Voor alle uitwonende studenten komt daar komend studiejaar 164,30 euro per maand bij vanwege de sterk gestegen kosten van boodschappen en energie.

Een uitwonende student in het hoger onderwijs ontvangt daardoor komend studiejaar een kleine 440 euro per maand.

3. Wie komt in aanmerking voor de basisbeurs?

De basisbeurs in het hoger onderwijs gaat vanaf schooljaar 2023-2024 gelden voor alle studenten, dus ook de studenten die al aan hun studie zijn begonnen. Wel is de voorwaarde dat de studenten nog recht hebben op studiefinanciering, oftewel ze zitten binnen het aantal jaar dat de studie officieel duurt. Een tweedejaarsstudent aan een vierjarige hbo-opleiding heeft bijvoorbeeld nog recht op drie jaar basisbeurs.

Studenten op het mbo hebben, net als nu ook al het geval is, vanaf hun 18de recht op een basisbeurs als zij een beroepsopleidende leerweg volgen.

4. Wanneer heb je recht op een aanvullende beurs?

Met de nieuwe basisbeurs komen meer studenten in aanmerking voor een aanvullende beurs. De inkomensgrens van ouders wordt opgerekt van circa 55.000 euro naar 70.000 euro. Hierdoor komen ook de middeninkomens in aanmerking. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van de ouders en bedraagt maximaal 416 euro per maand.

5. Wat zijn de voorwaarden?

De nieuwe studiefinanciering is een zogeheten prestatiebeurs. Als studenten binnen tien jaar hun diploma halen, wordt de beurs omgezet in een gift. Lukt dat niet, dan moet de studieschuld worden terugbetaald. Hierbij houdt DUO rekening met de hoogte van het inkomen.

6. En krijgt de pechgeneratie nog een beurs?

Mensen die één of meerdere jaren onder het leenstelsel hebben gestudeerd, krijgen een tegemoetkoming afhankelijk van het aantal jaren dat ze gestudeerd hebben. Voor een studie van vier jaar bedraagt dit 1436 euro. Dit bedrag wordt vanaf 2025 in mindering gebracht op hun studieschuld of uitbetaald als ze geen studieschuld meer hebben. Studenten die in 2022-2023 zijn gaan studeren, krijgen een tegemoetkoming van 359 euro.

Daarbovenop worden de afgegeven studievouchers, een tegoed dat studenten konden gebruiken voor een nieuwe opleiding, vrij besteedbaar. Zo’n 375.000 studenten ontvangen zo een extra bedrag van circa 1802 euro in mindering op hun studieschuld of ze krijgen dit bedrag uitbetaald als ze geen studieschuld (meer) hebben.

Afgestudeerden ontvangen de tegemoetkoming in de meeste gevallen automatisch als zij hier recht op hebben. Gebeurt dit niet, dan kun je een aanvraag indienen bij DUO. Voorwaarde is dat afgestudeerden binnen tien jaar een diploma hebben gehaald.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.