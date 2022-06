Bodil kocht twee keukens: 'In het begin was ik echt boos op mezelf, ik kon wel huilen’

GeldflatersIedereen maakt weleens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Bodil van Veen (44), die voor haar nieuwe huis per ongeluk twee keukens kocht.

Wanneer speelde dit?

Bodil: ,,We kochten een nieuw huis, in 2020, middenin de coronatijd. Er moest behoorlijk wat aan verbouwd worden, eigenlijk hebben we alleen de muren laten staan. Er was tien jaar niets aan gedaan, dus het was er ernstig aan toe. Ook de keuken moest helemaal vernieuwd.

Wij zochten een keukenwinkel uit, gingen er heen. Ruim twee uur zaten we met zo’n keukenverkoper te praten, je weet wel hoe dat gaat. Met die meneer hebben we een keuken uitgezocht. De financiering van ons huis was nog niet rond. Dat gaven we aan, en onder voorbehoud of we dat huis zouden krijgen, zouden we de keuken nemen.”

Wat voor keuken kozen jullie?

,,Er was niet zoveel ruimte dus we hielden het vrij simpel: koelkast, vaatwasser, ingebouwde oven en afzuigkap.”

Niet veel ruimte in de keuken? Met een beetje creativiteit tover je die kleine keuken om van onpraktisch hoekje tot gezellige plek waar je graag tijd doorbrengt. VT Wonen geeft in dit artikel handige inspiratie en voorbeelden voor kleine keukens.

En jullie tekenden?

,,We hadden afgesproken met die man dat we hem zouden laten weten wanneer de financiering van het huis rond was en hij vertelde dat we dan alvast onze handtekening moesten zetten. Dus dat deden we.”

En toen?

,,Een aantal weken later zeiden mijn man en ik tegen elkaar: zullen we nog eens bij een ander kijken? Wij zijn nogal impulsief. Dus wij naar een andere keukenwinkel en daar ook een offerte laten maken. Het was hetzelfde idee keuken, de kastjes waren ietsje anders maar de keuken was verder identiek aan de eerste offerte. Alleen scheelde het nogal wat geld. Dat is interessant, dachten wij, en we zetten er onze handtekening onder.”

Quote Als we de eerste keuken wilden annuleren, moesten we ook een bepaald percentage betalen omdat het weken later gebeurde Bodil van Veen (44)

Maar nu had je twee keukens?

,,Inderdaad. We belden in eerste instantie naar die eerste zaak om te melden dat we van die keuken afzagen. Maar dat kon niet, want we hadden al getekend. Het huis was inmiddels rond. Bewijs dat we de financiering niet rond hadden gekregen hadden we dus niet, en dat was de enige manier om onder de aankoop uit te kunnen komen. Als we de eerste keuken wilden annuleren, moesten we ook een bepaald percentage betalen omdat het weken later gebeurde. Er zat niets anders op dan de tweede keuken af te zeggen.”

Kon dat kosteloos?

,,Was het maar waar. Als je binnen 24 uur afzegde, was er een boeteclausule van 500 euro en daar kwamen we niet onderuit. Stiekem had ik gehoopt dat ze het bedrag zouden verlagen omdat we binnen twaalf uur reageerden, maar daar trapten ze niet in.”

Ook een geldflater begaan, een misser waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven? En wil je anderen daar met jouw verhaal voor behoeden? Mail dan naar geld@dpgmedia.nl.

Denk je er nog weleens aan als je in de keuken staat?

,,Nee. We zijn op onze muil gegaan, voor 500 euro kun je veel leuke dingen doen. In het begin was ik echt boos op mezelf, ik kon wel huilen, maar nu zijn we twee jaar verder en denk ik: so be it. Er worden heerlijke maaltijden in die keuken bereid. We moeten er maar extra van genieten.”

Wat leerden jullie ervan?

,,Heel goed nadenken voordat je ergens een handtekening onder zet. We zijn flink gestraft voor die stomme fout. Maar mijn man en ik zijn nu eenmaal erg impulsief. We gaan soms zomaar spontaan een dagje naar een pretpark of een weekend weg en we hebben weleens midden in de nacht een vakantie geboekt. Meestal pakt onze impulsiviteit goed uit. Behalve bij dit keukendebacle dan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.