Cashloos betalen op de vrijmarkt: zo maak je van je telefoon een mobiel pinpunt

De vrijmarkt is leuk, alleen het betalen kan voor bezoekers lastig zijn. Ze hebben niet genoeg contant op zak, je kunt niet wisselen en bij de pinautomaat staat een lange rij. Zou het niet fijn zijn als je kopers gewoon kon pinnen? We zetten de mogelijkheden op een rijtje.

Als je in de winkel contactloos betaald met je telefoon of bankpas, werkt dat dankzij Near Field Communication (NFC). Met de hulp van lezers en zenders kan NFC kleine hoeveelheden informatie uitwisselen. En omdat de NFC-chip in mobiele telefoons niet alleen gegevens kan versturen maar ook kan ontvangen, zou je er in theorie een bankpas mee kunnen aflezen.

Maar zo eenvoudig is het helaas niet: apps die jouw telefoon in een pinautomaat veranderen, zijn maar moeilijk te vinden. Arnoud Wokke, expert van Tweakers, legt uit hoe dat komt: ,,Niet alle telefoons hebben zo’n chip aan boord. Het ontbreekt nogal eens in goedkope telefoons. Bovendien schort het aan toegankelijkheid: Apple heeft zijn NFC-chip afgesloten en alleen Apple kan daarbij. Andere apps mogen die niet gebruiken.”

Technologie nog in de kinderschoenen

Bij Rabobank heb je een kaartlezer nodig, vertelt Guido Groot namens de bank: ,,Onze app, Smart Pin, heeft een verbinding met een aparte mobiele kaartlezer nodig. Dat komt omdat deze technologie met een smartphone te doen nog in de kinderschoenen staat. Wel zijn wij bezig om eind dit jaar klanten op hun telefoon of tablet te laten afrekenen, maar dat zou alleen gelden voor toestellen met Android.”

Ook Apple werkt op dit moment aan een eigen tap-to-pay systeem, waarmee mensen alleen nog maar hun bankpasje bij de iPhone hoeven te houden. Maar dit systeem gaat pas deze lente in Amerika op proef; voor deze Koningsdag heb je er weinig aan.

Cashloos betalen met QR-codes

Gelukkig zijn er een aantal andere manieren om cashloos te betalen op de rommelmarkt. De eerste komt van Tikkie, een initiatief van ABN Amro dat zich specialiseerde in betaalverzoeken. Bij veel ondernemers was de service om met QR-codes te betalen al bekend, maar op Koningsdag is dit voor iedereen vrijmarktverkoper interessant, zo stelt het bedrijf.

De verkoper toetst het bedrag in op de Tikkie-app, dat vervolgens een QR-code toont. De koper kan deze code scannen met hun telefoon en vervolgens met de app van hun eigen bank betalen. ,,Het is dus niet nodig om contactgegevens uit te wisselen”, legt woordvoerder Vivienne Benard uit. Ook sommige andere banken hanteren de mogelijkheid om een QR-code te koppelen aan een betaalverzoek.

Bijkomend voordeel is dat je deze QR-code kunt bewaren en delen, zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken. Dat is handig als aanvulling op het traditionele centenbakkie van straatmuzikanten, maar ook voor goede doelen die op deze manier makkelijker geld kunnen ophalen. Zelf gaat Tikkie deze Koningsdag een code voor de noodhulp aan Oekraïne van Giro555 verspreiden.

Mobiele kaartlezer voor 15 euro

Een tweede optie is om toch een mobiele kaartlezer te gebruiken. Deze zijn tegenwoordig vrij goedkoop: voor 15 euro koop je een instapmodel. Bij sommige modellen, zoals de SumUp Air, hoef je het apparaat vervolgens alleen nog maar aan je telefoon te koppelen met de bijbehorende app. Nadeel hiervan is dat deze services soms een KvK-nummer vereisen en transactiekosten rekenen; SumUp steekt bijvoorbeeld 1,9 procent van elke aankoop in eigen zak. Een beetje contant achter de hand houden op de vrijmarkt kan dus geen kwaad.

