De grootste geldslurpers: 'Aan boodschappen ben je soms meer geld kwijt dan aan hypotheek of huur’

Heb je een prima salaris, maar hou je aan het eind van de maand nauwelijks geld over? Dan is de kans groot dat je geld ergens onbewust weglekt. Budgetcoach Mariska Eshuis en woordvoerder Max Vermeer van Nibud leggen waar de grootste lekkages zitten.

Alles wordt steeds duurder: de energietarieven stijgen, de boodschappen gaan in prijs omhoog en nog nooit was het voltanken van de auto zo prijzig. Toch is het mogelijk om alsnog geld te besparen, vooral als je door hebt waar het geld onnodig weglekt. Al moet je hier wel de motivatie voor hebben. ,,Gedrag is moeilijk te veranderen. Je moet echt willen bezuinigen op je uitgaven, anders hou je het nog geen dag vol’’, vertelt budgetcoach Mariska Eshuis.

1 . Impulsaankopen

Om te bezuinigen moet je eerst weten hoeveel je per maand uitgeeft en waar het geld naartoe gaat. ,,Voor veel mensen komt het dan als verrassing dat impulsaankopen een van de grootste geldslurpers zijn’’, legt Eshuis uit. Dit zijn uitgaven die niet echt op de planning staan, zoals een koffie to-go op het station, een nieuw T-shirt bij de H&M of een avondje eten bestellen in plaats van zelf koken.

Ook bij het Nibud zien ze dat impulsaankopen vaak onopgemerkt veel geld kosten. ,,Gemakzucht is best duur’’, zegt woordvoerder Max Vermeer. ,,Veel mensen kunnen het makkelijk betalen. Maar als je wilt besparen, kan je bijvoorbeeld beter lunch van thuis meenemen.’’

2. Boodschappen

Vermeer legt uit dat impulsaankopen vaak onbewust de grootste kostenpost zijn, omdat het bijna altijd maar kleine bedragen zijn. ,,Het gaat meestal maar om een paar euro. Maar als je al die euro's bij elkaar optelt is het opeens een hele boel geld.''

Eshuis ziet dit ook gebeuren bij de boodschappen. ,,Vaak ben je hier maandelijks meer geld aan kwijt dan aan je hypotheek of huur. Alleen dit merk je niet doordat het telkens maar om een paar euro gaat’’, aldus Eshuis. De beste oplossing hiervoor? Het Nibud adviseert om het aantal bezoeken aan de supermarkt zoveel mogelijk te beperken. ,,Als je krap bij kas zit is het slim om één of hooguit twee keer naar supermarkt te gaan. Dan voorkom je ook de impulsaankopen’’, aldus Vermeer.

Quote Iedereen denkt dat we vier of vijf abonnemen­ten hebben, maar het gemiddelde ligt eerder op vijftien tot twintig Max Vermeer, Woordvoerder Nibud

3 . Abonnementen en verzekeringen

Een dan gaat er vaak ook veel geld verloren aan de abonnementen. ,,Iedereen denkt dat we vier of vijf abonnementen hebben, maar het gemiddelde ligt eerder op vijftien tot twintig’’, zegt Vermeer. Denk bijvoorbeeld aan de krant, Spotify, Netflix, telefoon, televisie, de wegenwacht, sportschool en een loterij. ,,Soms staan mensen er niet bij stil dat het daadwerkelijk om een abonnement gaat en ze dus ook maandelijks betalen’’, stelt hij.

Het probleem bij abonnementen is ook dat het soms lastig is om op te zeggen. ,,Dit doen bedrijven soms expres, zodat mensen het snel opgeven’’, aldus Eshuis. Al wordt ook vaak vergeten ook dat het abonnement voor een bepaalde datum moet worden beëindigen. En als je dan te laat bent, dan zit je er weer een jaar aan vast.

En ook bij het overstappen van energierekening of zorgverzekering zijn mensen vaak net te gemakzuchtig. ,,Ik ben geen haar beter’’, zegt Eshuis. ,,Maar als je hier naar kijkt en een goede overstap maakt, ben je wel een stuk voordeliger uit.’’

Weet wat je uitgeeft

Al heeft het weglekken van geld niet altijd met gemakzucht te maken, vertelt Eshuis. Zo weten de meeste mensen precies wanneer hun telefoonabonnement afloopt. Ze kopen dan direct een nieuw exemplaar, terwijl hier ook op te bezuinigen is. ,,De telefoon gaat gemiddeld langer dan twee jaar mee. Als je een jaartje een sim only neemt scheelt dat tientallen euro's per jaar.’’

Al wil Eshuis vooral adviseren om niet direct overal op te bezuinigen. ,,Het moet wel leuk blijven. Als je de nieuwe telefoon of het abonnement op een tijdschrift kan betalen, moet je dat gewoon doen. Het is vooral belangrijk dat je weet wat je uitgeeft, zodat je later niet in de problemen komt.’’

