De keuze is reuze als het gaat om je pensioen, maar: ‘Mensen maken soms foute keuzes’

Genderacti­vist teistert kapsalons: ramen en muren beklad vanwege prijsver­schil man-vrouw

Waarom betalen vrouwen bij de gemiddelde kapsalon meer voor hun knipbeurt dan mannen? Een nog onbekende activist is daar zo boos over dat hij ’s nachts in Utrecht op pad gaat om muren en ramen te bekladen met leuzen tegen ‘seksistische’ prijsverschillen. Ondernemers zitten met de handen in het haar; zij draaien op voor de schoonmaakkosten.

22 april