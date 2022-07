Door zwakke euro gaat onze koopkracht nog verder achteruit

De Amerikaanse dollar is aan een flinke opmars bezig. Inmiddels is de euro nog maar een cent meer waard dan de dollar, en dat is geen goed nieuws.

Het is een extra tegenvaller voor de consumenten in de eurozone. Juist nu de inflatie al hoog is, zorgt de zwakke euro voor nog eens extra hoge prijzen. Dat komt omdat in de internationale handel veelal in dollars wordt afgerekend. En hoe sterker de dollar, hoe meer euro’s er moeten worden afgerekend.

Dat betekent dat een vat olie bijvoorbeeld de afgelopen weken al zo’n 8 procent duurder is geworden. En dat is dan puur door de lagere wisselkoers. De koopkracht van de burgers krijgt dus een extra tik door de zwakke euro, of de sterke dollar.

Dollar en euro bijna evenveel waard

De pariteit – zoals het heet als beide munten evenveel waard zijn – zal binnenkort bereikt worden, verwachten economen. Het is inmiddels bijna twintig jaar geleden dat de dollar en de euro evenveel waard waren, in december 2002.

Hoe ver de euro zal zakken, is niet te voorspellen. Maar dat de Europese eenheidsmunt nog verder kan zakken, is duidelijk. Dat is te verklaren door de rente en recessievrees. De Amerikaanse economie groeit harder dan Europa. Maar die snelle groei heeft een schaduwzijde: de inflatie loopt hard op.

Renteverhogingen door Amerikaanse centrale bank

Om die inflatie te bestrijden verhoogt de Fed, de Amerikaanse centrale bank, de rente. Een hogere rente koelt de economie wat af, omdat er minder krediet verstrekt wordt aan bedrijven en consumenten. En als de vraag afkoelt, kunnen de prijzen weer wat dalen.

De Europese Centrale Bank (ECB) volgt dit pad ook min of meer. Ook hier gaat de rente omhoog om de inflatie te bestrijden. Maar de Fed doet het net wat agressiever door de rente meer en sneller te verhogen. Daardoor wordt de dollar aantrekkelijker om in te beleggen en dat duwt de koers omhoog.

Vrees voor recessie door oorlog Oekraïne

Daarnaast speelt de recessievrees door de oorlog in Oekraïne. Daar heeft vooral Europa veel last van omdat we erg afhankelijk zijn van Russische olie en gas. Die aanvoer wordt afgeknepen, waardoor de kans op een recessie fors toeneemt. De verwachting is dat de ECB daarom minder scheutig zal zijn met renteverhogingen. Dat zou de recessie nog dieper maken, is de vrees.

Wat ook nog meespeelt is de dollars functie als veilige haven. In tijden van onzekerheid vluchten beleggers in de dollar, de Japanse yen of de Zwitserse franc. Dat gebeurt nu ook, wat de dollar een extra zetje geeft.

