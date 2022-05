Een budgetteerapp om inzicht te krijgen in je uitgaven: ‘Het is meer dan af en toe naar die app kijken’

Als de prijzen stijgen is het goed om overzicht te houden op je uitgaven, voor je het weet heb je aan het einde van je geld nog een stuk maand over. Dat kan met papier en potlood of met een spreadsheet, maar er zijn ook tientallen budgetteer-apps beschikbaar. Hoe kies je het juiste huishoudboekje?

Of je nou een schriftje bijhoudt of gebruik maakt van een mooi vormgegeven app, het doel is hetzelfde, zegt Gabriëlla Bettonville van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). ,,Als je zicht wil krijgen op je uitgavenpatroon, dan moet je bijhouden wat je uitgeeft - boodschappen, het koffietentje, de tussendoortjes - en dat minstens een paar maanden doen. Je kunt dat op je eigen bankrekening terugzien, maar ook bijhouden met een papieren dagboekje of via notities op je telefoon. Of via een app. En hoe actiever je er zelf mee bezig bent, hoe meer het beklijft.”

Een app herkent je transactiedata

Digitale huishoudboekjes zijn pas sinds 2018 in opkomst. Door een Europese richtlijn uit dat jaar kunnen betaaldiensten met een vergunning van De Nederlandsche Bank toegang krijgen tot betaalrekeningen van Nederlandse consumenten, mits die daar specifiek toestemming voor geven. Het platform Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën, heeft inmiddels een overzicht van zestien gratis en betaalde apps en websites, en regelmatig komen er nieuwe bij.

Flow Your Money is een relatief nieuwe speler, de startup heeft onlangs enkele miljoenen opgehaald om de geldbeheerapp Flow verder te ontwikkelen. Oprichter en mede-eigenaar Daan van Klinken legt uit hoe dat soort apps werken. ,,Een digitaal huishoudboekje koppel je aan je bank en die scant je transactiedata. De apps zijn heel goed geworden om betaalomschrijvingen of iban-nummers te herkennen van bijvoorbeeld de supermarkt waar je altijd je boodschappen doet. Doordat de app alles categoriseert, zie je meteen of je je geld hebt uitgegeven aan boodschappen, het tankstation of restaurants.”

Zelf aan de slag met uitgavenpatroon

De verschillen tussen de apps onderling zitten vooral onder de motorkap, zegt Van Klinken. ,,Er zijn apps die bijvoorbeeld bijhouden welke abonnementen je hebt en die ze ook voor je kunnen bijhouden. En er zijn apps waarmee je kan sparen of waarmee je automatisch kan beleggen.”

Weten wat er binnenkomt en uitgaat is de basis van je financiële fitheid, zegt Christian Meijer, hoofd van het overheidsplatform Wijzer in geldzaken. ,,Apps en tools helpen daar enorm bij. Je moet er vervolgens wel zelf mee aan de slag om je uitgavenpatroon te verbeteren. Minder naar de kapper, naar een andere supermarkt, of toch maar dat abonnement opzeggen op die streamingsdienst.” De valkuil is dat mensen een app downloaden, de app het werk laten doen en dan denken goed bezig te zijn, vult Bettonville aan. ,,Maar budgetteren en planmatig met je geld omgaan is natuurlijk meer dan af en toe naar die app kijken.”

Voor zijn eigen app zoekt Van Klinken het inderdaad in die richting. ,,Met Flow kijken we naar de toekomst. Je kunt rekeningen openen bij een of meerdere banken en die dan koppelen aan Flow. Vervolgens kan je instellen wat er moet worden verdeeld als je salaris binnenkomt, voor bijvoorbeeld sparen, boodschappen, reizen of shoppen. Zo zie je hoeveel je die maand nog uit mag geven.”

Hoe zit het met de kosten en privacy?

Budgetteerapps zijn meestal gratis, zeker als ze van een bestaande bank zijn, zoals Grip van ABN-Amro of Simpel van ING. Apps als Simpel Huishoudboekje, Het Huishoudboekje, Spendee, MoneyWiz, Mijn Geldzaken en ook Flow hebben een gratis versie, maar ze verdienen aan een of meer betaalde varianten die de gebruiker meer service bieden.

Maar pas op: als een app echt compleet gratis is, dan ben je als gebruiker zelf het verdienmodel, zegt Van Klinken. ,,Zo’n app heeft zicht op je bankrekening en je transacties. Dat zijn interessante data die ze dan weer kunnen verkopen. Let dus ook goed op de privacyvoorwaarden.”

Om te controleren of een aanbieder bonafide is, geeft de Consumentenbond het advies om die te checken bij het Openbaar Register van De Nederlandsche Bank. Derde partijen die rekeninginformatiediensten aanbieden, zijn verplicht om je na negentig dagen opnieuw om toegang te vragen tot de betaalrekening. Zet dat als geheugensteuntje ook in je eigen agenda om te zien of de aanbieder zich daar netjes aan houdt.

Apps kunnen je suggesties geven voor hoe je goedkoper kunt leven. Bij gratis tools kan dat ook een verdienmodel zijn, ziet Christian Meijer van Wijzer in geldzaken. ,,Dan kijken ze bijvoorbeeld naar je energierekening en bieden ze je een goedkoper alternatief aan bij een andere energiemaatschappij. Een valkuil kan zijn dat je probeert je geldzaken te verbeteren, maar vervolgens in een verkeerde aanbieding trapt.”

