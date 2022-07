Een miskoop van 400 euro: 'Mijn dochter heeft misschien twintig nachten in het bedje geslapen’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Eveline Bosselaar (44), die 400 euro uitgaf aan een bed waar haar dochtertje in weigert te slapen.

Wanneer kocht je het?

Eveline: ,,Drie jaar geleden. We gingen verhuizen en ik zag op Facebook zo’n leuk bedje: een houten bedstee. Dat zou zo leuk staan in de kamer die ik voor mijn dochter op het oog had. Het kwam bij een particuliere verkoper vandaan die het waarschijnlijk bij een meubelmaker heeft laten maken en toen het te klein werd op Facebook te koop zette. Het kostte 400 euro inclusief verzendkosten. Niet goedkoop, maar ik was helemaal verliefd op dat bed. Het zou de opvolger worden van haar ledikant. Mijn dochter was toen twee. Niet echt een leeftijd dat je kunt overleggen met je kind wat zij wel of niet leuk vindt, natuurlijk.”

Ze vond het niks?

,,Na de verhuizing had ik dat bed in haar nieuwe kamer gezet, het stond geweldig. Maar zij vond het helemaal niet leuk! De eerste nacht ging nog wel, misschien bleef ze er uit schrik van alle nieuwe indrukken in liggen. Maar daarna werd het een ding. Ze sliep slecht in en kwam vaak haar bed uit. ‘Niet leuk’, zei ze dan. En, nog erger: ‘Het is jouw bed.’

Ze heeft er in totaal misschien twintig nachten in geslapen. Daarna gaf ik het op. Nu heeft ze een roze bed in een veel kleinere kamer die ik als rommelkamertje had bedacht, want de kamer die ik voor haar wilde reserveren, vond ze ook niets en daar wilde ze wel graag slapen.”

Van ledikant naar (peuter)bed

De overgang van een ledikant naar een groot bed is nogal wat. Sommige kinderen zijn al vroeg toe aan hun vrijheid, anderen vinden de geborgenheid van veilige spijlen juist fijn. Ouders van Nu legt uit wanneer jou kind klaar is voor een peuterbed.

Waardoor komt het denk je?

,,Misschien was het te warm in dat bed? Ik heb het zelf snel koud en dan is zo’n afgesloten ruimte warm en fijn. Ik denk dat zij de ruimte nodig heeft in een bed, dat het anders misschien niet lekker ligt of dat ze te weinig lucht krijgt. En dat andere kamertje is gezelliger, compacter, overzichtelijker.”

Heb je nog geprobeerd het bed te verkopen?

,,Het heeft anderhalf jaar te koop gestaan op Marktplaats en Facebook maar ik heb het er vanaf gehaald: ik krijg het niet verkocht. Daarna probeerde ik het in een ruilgroep, in ruil voor een eenpersoonsbed voor de logeerkamer, maar dat lukt ook niet. Ik wil hem wel kwijt maar ik raak hem niet kwijt. Ik dacht: dat gaat wel lukken en ben ook al meerdere keren gedaald in prijs. Misschien heb ik een unieke smaak?”

Verkoop je wel vaker spullen online?

,,Jazeker, ik ben wel zo’n Marktplaatspersoon. Ik koop vaak kleding en spullen en verkoop zelf ook om geld te besparen en leuke dingen te bemachtigen. Dus ik weet hoe ik moet verkopen en meestal gaat dat redelijk snel. Aan mijn verkoopskills ligt het dus niet.”

En nu?

,,We gaan het plafond laten isoleren en dat ding staat heel lomp in de weg. Waarschijnlijk ga ik hem helemaal uit elkaar halen en ergens plaatsen.”

Wat heb je van deze miskoop geleerd?

,,Dat wat ik leuk vind, niet per se is wat mijn dochter ook leuk gaat vinden of wat bij haar past.”

