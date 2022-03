Elseline (62): ‘Dan ga ik toch gewoon weer een paar dagen van het gas af’

EnergierekeningHoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Elseline Withagen (62) uit Bergen op Zoom.

Hoe woon je?

,,Ik woon alleen in een oud rijtjeshuis. Deze tussenwoning heeft 100 vierkante meter woonoppervlak en is gebouwd in 1920. Ik ben er vijftien jaar geleden komen wonen. Tussendoor heb ik wel wat dingen laten verbouwen, zoals de badkamer en de keuken. Daarbij heb ik het gasfornuis vervangen voor inductie. Maar qua isolatie heb ik niks laten doen. Er zit nu wel overal dubbel glas in en de vliering (op 1,40 meter onder het dak), die je met een vlizotrap en luik kunt bereiken, is mijn dakisolatie.

Sinds 2020 heb ik vier zonnepanelen op mijn dak liggen. Die wekken meer op dan ik verbruik. Ik heb ook een houtkachel. Heerlijk, lekker in de avond ouderwets met een trui aan, theetje en een boekje erbij en een blok op het vuur.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,Ik heb een jaarcontract bij Oxxio en betaal maandelijks 75 euro voor mijn gas en elektra. Dat is op basis van mijn verbruik tussen november 2020 en november 2021. Ik verbruikte 783 kuub gas en 710 kWh aan stroom. Omdat ik 921 kWh opwekte met mijn zonnepanelen, betaal ik in principe alleen voor het gas. Uiteraard moet ik de kosten van het stookhout ook meerekenen, daar betaal ik 170 euro per jaar voor.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Overal ledverlichting en een fulltimebaan buiten de deur helpen natuurlijk al heel veel. Verder heb ik een elektrische kachel in de badkamer, zodat ik ’s ochtends voordat ik ga werken de cv-ketel niet hoef aan te zetten. Douchen hoef je ook niet iedere dag te doen, vind ik. Dat is niet eens goed voor je huid. Bovendien douche ik ook regelmatig na het sporten bij de sportschool. Dan zie ik mensen in hun stinkende kleding naar huis gaan, terwijl je ook lekker daar kunt douchen. In huis is het meestal niet warmer dan 20 graden, ik hou ook helemaal niet van warmer.

In december heb ik een wedstrijdje gedaan met mijn zus: wie kan het minste gas verbruiken. Ik kwam uiteindelijk op 45 kuub uit in december. Hoe? Ik heb voor een aantal dagen letterlijk de gaskraan dichtgedraaid. Gewoon om te kijken of dat zou gaan. Nou, dat gaat prima. De waterketel en teiltjes gebruiken om jezelf te wassen en om tanden te poetsen. We zijn vroeger al bewust opgevoed met het licht uitdoen als je ergens weggaat en de deur achter je dichtdoen. ‘We stoken niet voor de buren’, zei mijn vader dan. Ik weet zeker dat ik dit jaar geld ga terugkrijgen van Oxxio en daar gaan mijn zus en ik lekker samen van op vakantie.

Ik heb er weleens over nagedacht om van het gas af te gaan. In de toekomst wil ik misschien een keer overstappen op een warmtepomp of een zonneboiler, maar ik denk dat ik nu op mijn manier ook al goed bezig ben. En anders draai ik toch gewoon weer even voor een paar dagen de gaskraan dicht!”

