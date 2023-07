Erik en Yvonne huren: ‘We betalen 1100 euro voor 75 vierkante meter, relatief weinig’

Geldflaters De dochter van Cora verloor 500 euro aan spullen: ‘Met de juf hebben we de hele school doorzocht’

De dochter van Cora Bakker (40) verloor voor honderden euro’s aan spullen. Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater.