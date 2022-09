Europees vakverbond klaagt recordinkomensverlies minimumloners aan, in Nederland ruim 6,6 procent

Minimumloners in Europa krijgen dit jaar ondanks loonstijgingen de zwaarste reële inkomensterugval sinds de eeuwwisseling voor hun kiezen. Kampioen is Letland met een inkomensverlies van dik 19 procent, minimumloners in Nederland kachelen 6,6 procent achteruit.

Die cijfers lanceerde de Europese vakbondskoepel Etuc vlak voor een afsluitend debat in het Europese Parlement vanmiddag over de instelling van een per land in hoogte verschillend Europees wettelijk minimumloon. In de 21 EU-lidstaten die op dit moment een wettelijk minimumloon hebben is de gemiddelde loonstijging 7,6 procent, maar door de inflatie van gemiddeld 12,4 procent komt dat neer op een inkomensachteruitgang van gemiddeld 4,8 procent.

,,Dat betekent een dagelijkse strijd voor miljoenen werknemers om hun meest basale behoeften zoals eten, huur en verwarming te kunnen bekostigen”, aldus Etuc. Nederlandse minimumloners zijn met een inkomensachteruitgang van ruim 6,6 procent (loonstijging 3,2; inflatie 9,9 procent) nog slechter af dan hun gemiddelde Europese collega. Volgens Etuc is het pas de tweede keer sinds 2000 dat minimumloners met een reële inkomensachteruitgang te maken krijgen. Eerder was dat het geval in 2012, maar toen bleef de achteruitgang beperkt tot 0,7 procent.

Ondergrens voor fatsoen

De wetgeving waarover het Parlement vanmiddag debatteerde en morgen stemt, legt volgens Parlementsonderhandelaar en oud-FNV-voorzitter Agnes Jongerius een ‘ondergrens voor fatsoen’ in het minimumloon. De richtlijn legt vast waaraan de minimumlonen in een land moeten voldoen, door onder meer te kijken naar de koopkracht van werknemers en de verhouding met andere lonen in een land. ,,Mensen moeten met een minimumloon gewoon nieuwe kleren kunnen kopen, mee kunnen doen op de sportclub of een weekendje weg kunnen”, aldus Jongerius eerder in het AD.

In het debat vanmiddag zei ze dat maar vier EU-lidstaten nu aan die fatsoensnorm voldoen. Ze prees Duitsland en België, maar laakte Nederland: ,,Het minimumloon moet bij ons niet met een eurootje omhoog, maar met vier of vijf euro. Ons kabinet stelt nu vooral zijn eigen machteloosheid ten toon.” Ook andere Parlementsleden noemden het een schande dat 20 miljoen werkenden het risico lopen, ondanks hun baan, in armoede te vervallen.

Armoederisico

Etuc-topvrouw Esther Lynch: ,,In de meeste lidstaten was er al een armoederisico vóór deze crisis in de kosten van levensonderhoud, en sindsdien is het alleen maar erger geworden. Sommige werknemers moeten puzzelen om het vervoer naar hun werk te betalen.” De vakbondskoepel, met een achterban van 45 miljoen werknemers in 39 Europese landen, vocht hard voor de nieuwe wet. Die heeft ook gevolgen voor landen zonder wettelijk minimumloon: daar komen regels voor een sterker sociaal overleg en collectief loonoverleg. ,,Het sociale Europa wordt een tastbare werkelijkheid voor miljoenen werknemers in de EU”, aldus Eurocommissaris van Sociale Zaken, Nicolas Schmit. Dat is dan over twee jaar, als de EU-richtlijn overal in nationale wetgeving is omgezet.

Volgens Jongerius moeten regeringen zo lang niet wachten, en moeten zij hun ‘fatsoensregel’ nu al invoeren. ,,Het gaat om bijna één op de vijf werknemers die het minimumloon of net iets meer hebben: vaak vrouwen, jongeren, migranten, actief in essentiële sectoren als de thuiszorg, winkels en distributiecentra. Sommigen zijn bang voor een hete herfst met spanningen en stakingen, ik vooral voor de gure winter die erop volgt.”