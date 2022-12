Ga je op wintersport? Dit ben je gemiddeld kwijt aan een skipas in Europese skigebieden

Ga jij op wintersport deze winter? Dan ben je waarschijnlijk meer kwijt aan een skipas dan een paar jaar eerder. Hoeveel het jou dit jaar kost om met een skilift de berg op te kunnen, verschilt per gebied en per land. Het goede nieuws: je kunt besparen.

Reisorganisatie Belvilla by OYO analyseerde eind oktober de skipasprijzen van 160 Europese skigebieden. Ze keken daarvoor naar de prijzen in het hoogseizoen in gebieden die minimaal 40 kilometer piste hebben. In Zwitserland ben je het duurste uit, met een gemiddelde prijs van 342 euro voor een zesdaagse skipas. Daartegenover staat Tsjechië, waar je 210 euro kwijt bent.

Een van de duurste gebieden is het Zwitserse Davos, waar je voor een skipas ruim 450 euro betaalt. In het Franse gebied Valberg kun je voor 158 euro al zes dagen met de lift omhoog. Hoeveel de prijs op dit moment is, kan overigens verschillen van de data die in oktober werden opgehaald, benadrukt een persvoorlichter namens Belvilla by OYO. De prijzen zijn namelijk dynamisch en kunnen variëren, afhankelijk van het soort reis en wanneer je een skipas koopt.

Ook de prijzen van kinderskipassen verschillen. In het onderzoek is gekeken naar de passen voor kinderen vanaf zes jaar. Maar de voorwaarden zijn in elk skigebied anders: zo is er een Italiaans gebied (Drei Zinnen) waar kinderen tot en met 8 jaar gratis mee kunnen en kan je in het Zwitserse Crans-Montana met een volwassenenskipas je kind gratis meenemen.

Prijzen skipassen steeds vaker dynamisch

Arjen de Graaf, woordvoerder van de Nederlandse Ski Vereniging en Wintersport.nl, ziet dat de tarieven van skipassen vaker wisselen. ,,Het gaat steeds meer op basis van vraag en aanbod voor een bepaalde dag. Als je online en verder van tevoren boekt, krijg je meer korting. Vergelijkbaar met hoe het in pretparken werkt. Voor mijn gevoel is deze trend de afgelopen tijd versterkt.”

Hij adviseert om als je nu al weet naar welk gebied je gaat en wanneer, online op te zoeken wat het beleid is van het skigebied. ,,Als je weet dat je in de voorjaarsvakantie gaat en nu al reserveert, betaal je minder dan aan het loket”, aldus De Graaf. ,,Een aantal skigebieden heeft aangegeven dat de prijzen gedurende het seizoen misschien nog wel veranderen omdat de energieprijzen niet te voorspellen zijn.”

Quote Er zijn gebieden die iets goedkoper zijn, maar de meeste prijzen zijn 2 tot 12 procent hoger dan vorig jaar Arjen de Graaf, Nederlandse Ski Vereniging

Duurder dan vorig jaar

De prijzen zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen. ,,Het verschilt een beetje per gebied”, zegt De Graaf. ,,Er zijn gebieden die iets goedkoper zijn, maar de meeste prijzen zijn 2 tot 12 procent hoger dan vorig jaar. Gemiddeld gaat het om een stijging van 8 procent.”

Waarom het ene skigebied de prijzen meer verhoogt dan het andere? ,,Dat hangt er bijvoorbeeld vanaf hoeveel financiële ruimte het skigebied heeft om de prijzen gelijk te houden. En als je de prijzen iets minder verhoogt, kan het weer gunstiger zijn voor de concurrentiepositie.” Maar het schrikbeeld, dat de prijzen met 20 procent omhoog zouden gaan, is geen waarheid geworden, stelt De Graaf.

En mensen laten zich er ook niet van weerhouden om een wintersportvakantie te boeken. ,,Het is voor het eerst in drie jaar weer een normale winter zonder coronabeperkingen. Mensen hebben goed kunnen sparen en door het prijsplafond zijn mensen iets minder bang voor een hoge eindafrekening van hun energie. Dat geeft vertrouwen en zien we terug in het aantal boekingen”, aldus De Graaf.

