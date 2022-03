Geld tekort voor 800 euro compensatie alle arme huishoudens

Volgens de VNG heeft het Rijk rekening gehouden met 800.000 arme huishoudens die 800 euro krijgen (640 miljoen), plus 37 miljoen aan uitkeringskosten. Onder arme huishoudens verstaat het kabinet mensen met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum (het bedrag waarvan de overheid zegt dat je het minimaal nodig hebt om te leven). Dat zijn er echter veel meer dan 800.000. Volgens VNG gaat het om ruim 950.000 huishoudens. Daarmee is het het huidige budget dat is vrijgemaakt niet voldoende om alle arme huishouden 800 euro energiecompensatie te geven.

Eind vorig jaar kondigde het kabinet aan dat huishoudens met een kleine portemonnee een toeslag kregen van 200 euro, om de torenhoge energienota te betalen. De gasprijzen zijn sindsdien alleen maar verder toegenomen, onder meer door de oorlog in Oekraïne. Daarom besloot het kabinet het bedrag te verhogen naar 800 euro.

Van uitgegaan

Minister Carola Schouten (Armoedebestrijding) wil dat alle gezinnen die ervoor in aanmerking komen, de eenmalige energietoeslag kunnen krijgen. Het bedrag van 800 euro is daarbij ‘leidend'. Zij roept gemeenten op dat geld ook gewoon uit te betalen. Als zij merken ‘dat het niet past’, wil Schouten daarover met hen in gesprek.

De minister wijst erop dat het aantal van 800.000 vorig jaar is vastgesteld in overleg met VNG. Daar is er volgens haar van uitgegaan dat gemeenten niet alle arme gezinnen zouden kunnen bereiken.