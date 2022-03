Gerdy: ‘Als ik had gewacht met verkopen, had ik praktisch niet meer hoeven werken’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Gerdy Heek (44), die een half miljoen misliep door haar bitcoins te verkopen.

Een half miljoen is veel om naast te grijpen. Vertel.

Gerdy: ,,In 2013 ging ik werken bij een IT-bedrijf waar ze toen al erg bezig waren met bitcoin. ‘Moet je doen, goede investering!’, zeiden ze daar. Wist ik veel. Een van mijn collega’s heeft toen alles voor mij geregeld. Het was destijds vreselijk ingewikkeld. Er was maar één site waarop je bitcoin kon kopen en die was onbegrijpelijk voor iedereen die geen programmeur was. Ik gaf die collega 5000 euro, hij kocht voor mij tien bitcoins, opende een digitale wallet voor mij en zette ze erop. Hij had het in beheer.”

En vervolgens?

,,Ongeveer een keer in het jaar vroeg ik hem hoe het ging en stuurde hij me een berichtje met een update. Maar dat was dus alleen als ik ernaar vroeg. Ik had geen zicht op wat er gebeurde, die bitcoins stonden daar gewoon op die wallet.”

Waarom ging je verkopen?

,,In 2016 was ik samen met mijn man onze financiën aan het doornemen. We besloten dat we op het punt waren gekomen om een volgende stap te nemen in onze relatie en dat we onze financiën samen wilden voegen. En daar stonden mijn bitcoins in die wallet. Ik vond het eigenlijk super irritant dat ik er niet bij kon. Ik had ook aandelen maar die stonden op mijn eigen rekening.

Inmiddels werkte ik niet meer voor dat IT-bedrijf dus ik had ook geen direct contact meer met die jongen die mijn bitcoins voor mij beheerde. Daar voelde ik mij niet comfortabel bij. Ik mailde hem en vertelde dat ik het geld onder eigen controle wilde. Het was twee keer zoveel waard geworden, dus ik verkocht ze. 10.000 euro! Ik vond dat ik het echt fantastisch had gedaan.”

Hoe vond die jongen het dat je ging verkopen?

,,Hij heeft nog gezegd: ‘Zou je dat nou wel doen?’ Maar ik antwoordde: ‘Je weet toch nooit wanneer je het goed verkoopt’. Hij hief de wallet op, ik heb het geld op een spaarrekening gezet en er nooit meer aan gedacht.”

Quote Als ik had gewacht met verkopen, had ik een half miljoen gehad. Dan had ik praktisch niet meer hoeven werken

Totdat?

,,Ik me drie jaar later toch eens beter in crypto ging verdiepen. In 2020 was er meer bekend over bitcoins en waren er ook andere munten bijgekomen. Ik ging kijken wat mijn tien bitcoins inmiddels waard zouden zijn. Als ik had gewacht met verkopen, had ik een half miljoen gehad. Dan had ik praktisch niet meer hoeven werken. Een dure fout.”

Wat leerde je ervan?

,,Dat het niet handig is om je geld in iets te stoppen waar je geen verstand van hebt. Ik had me moeten verdiepen in wat ik gedaan had, wat het was. De enige reden waarom ik ze verkocht, was omdat iemand anders er controle over had. Dat is niet slim.”

Dus je koopt nooit meer cryptomunten?

,,Jawel! Ik heb eerst een training over crypto gekocht waarin uitgelegd werd hoe het werkt. Nu heb ik meer inzicht en heb voor 1500 euro crypto’s gekocht. Zodra die 5000 euro waard waren, heb ik de investering van 1500 euro er weer uitgehaald en de rest laten staan. Zo wist ik dat ik mijn investering nooit meer kon verliezen en werd de rest ‘gratis’ geld om mee te spelen.”

Aan beleggingen of investeringen kleven altijd risico’s. Je hebt geen garantie dat je geld goed besteed is. Je inleg kan in waarde toenemen of gelijk blijven, maar je kunt ook geld verliezen of je ingelegde bedrag helemaal kwijt raken. Wees je daar altijd bewust van als je je geld investeert.

