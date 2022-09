Gerrit zag de problemen aankomen: ‘Daarom hebben we voor nieuwe woning gekozen’

Hoe woon je?

,,Ik woon samen met mijn vrouw in de wijk Nieuwveense Landen in Meppel. Dat is een wijk die is aangelegd op een collectief warmte-koudesysteem afkomstig van een biomassacentrale. We hebben dus geen aardgasnetwerk. In plaats van een cv-ketel hebben we een afgifteset in de meterkast. Het werk goed. Ook in de zomer, want dan wordt de woning gekoeld. Echt ideaal, soms kruipen we gewoon in huis omdat het binnen aangenamer is dan buiten. We hebben een hoekwoning uit 2019, die voldoet aan de hoogste normen. Ons woonoppervlak is 187 vierkante meter.

We hebben twintig zonnepanelen op het dak liggen. Dat moet ook wel, want we hebben een plug-inhybride auto. Die verbruikt ongeveer 1500 kWh per jaar.

Ik kom zelf uit de energiewereld. Toen we nog in onze jaren 70-woning zaten, voorzag ik al wel dat aardgas tegen ons zou gaan werken. De Co2-uitstoot moest omlaag, dus wilden we naar een woning die aardgasvrij zou zijn. Onze toenmalige woning helemaal gaan verbouwen, zou dusdanig in de papieren lopen, dat we voor een nieuwe woning op een nieuwe plek hebben gekozen.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,Momenteel hebben we een variabel energiecontract bij Budget Energie. Daar betalen we nu 1 euro per maand. Dat is een symbolisch bedrag, omdat we jaarlijks geld terugkrijgen. Vorig jaar kregen we 400 euro terug. Dat komt omdat onze twintig zonnepanelen meer opwekken (5000 kWh) dan we verbruiken. Ons jaarverbruik was -200 kWh.



Gas hebben we dus niet. We betalen 166 euro per maand voor warmte en koeling aan Meppel Energie. Ons jaarverbruik in 2021 was 36 Gigajoule. ”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Mijn vrouw houdt bijvoorbeeld met wassen rekening met de zon: als het even kan zet zij de wasmachine aan als de zon schijnt. Met de salderingsregeling zou het nu nog niet zo veel moeten uitmaken, maar met oog op de toekomst wennen we onszelf dat alvast aan. We hebben ook een condensdroger voor bijvoorbeeld handdoeken, maar de was hangt ook vaak genoeg op zolder of af en toe aan de droogmolen.



Quote We hebben buiten ook een regenton. Dat water gebruiken we om de tuin te sproeien, de planten water te geven of om de geschilde aardappels in af te wassen

Ons huis is pas drie jaar oud, dus alle keukenapparatuur is vrij nieuw. Er staat alleen nog een oudere koelkast in de bijkeuken. Die is handig voor als we een feestje hebben. We douchen ook niet zo lang. We betalen al niet zo veel per maand, maar we houden er wel rekening mee. Het milieu is daarvoor ook een belangrijke drijfveer. We vinden het zonde om water te verspillen. Daarom hebben we buiten ook een regenton. Dat water gebruiken we om de tuin te sproeien, de planten water te geven of om de geschilde aardappels in af te wassen. Heel handig, en daarna spoelen we de aardappels of andere groente natuurlijk even kort af met schoon water.

In de toekomst zouden we nog wel een volledig elektrische auto willen. Dat kan nu nog niet omdat die motoren nog niet krachtig genoeg zijn voor onze caravan. Ik zou over een paar jaar ook nog wel meer zonnepanelen en een batterijopslag willen. Ik verwacht dat de energietarieven dynamischer worden en dan is het handig als je een eigen accu hebt. De ontwikkeling gaat momenteel razendsnel, maar ik ben wel benieuwd hoe ze al die oudere huizen energieneutraal gaan krijgen. Dat wordt een hele kluif. Dat is ook de reden dat wij naar een nieuwbouwwoning zijn verhuisd.”

